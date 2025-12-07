كمال درويش: الزمالك "سيموت" حال عدم توافر ارض بديلة

يرى كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن المجالس السابقة مسؤولة عن أزمات نادي الزمالك المتراكمة بسبب عدم التخطيط .



وقال درويش في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: المجالس السابقة لنادي الزمالك مسؤولة عن عدم وجود خطة يسير عليها المجالس المتعاقبة والإدارة هي عبارة عن تحديات

وأضاف: الزمالك لو استمرّ هذا الوضع سلبي سيموت ولا بد من المساعدة بدل من الأقاويل واين هي الأرض البديلة لنادي الزمالك



وتابع: كثرة تغييرات مجالس الإدارات في نادي الزمالك وعدم وجود خطط سبب رئيسي في أزمات نادي الزمالك



وأردف: ولابد من تكاتف الجميع حول الزمالك ام عودة الأرض او ايجاد ارض بديلة ومساهمة الملايين الزملكاوية لنادي الزمالك لدعمه نتحدث عن حلول ولن نتحدث عن سلبيات ولابد من ايجاد حلول