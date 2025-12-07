قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عصام فريد يستقبل رئيس النيابة الإدارية والوفد المرافق له

المستشار عصام فريد يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل  المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس المستشار  محمد خليل الشناوى  رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له والذى قدّم التهنئة للمستشار فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء، أعرب  المستشار "الشناوى" عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به مجلس الشيوخ ، فى دعم مسيرة التشريع وتعزيز دولة القانون، متمنياً لرئيس المجلس التوفيق  فى أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس الشيوخ بزيارة رئيس هيئة النيابة الإدارية، معرباً عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والنيابة الإدارية فى إطار التواصل المؤسسي بين البرلمان والنيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية المهمة التى تسهم فى صون المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وشهد اللقاء تأكيداً مشتركاً على استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة فى تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وحضر اللقاء اللواء احمد العوضى والمستشار   فارس سعد وكيلا المجلس والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين  عام مجلس الشيوخ.


حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

عداد الكهرباء

هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب

صورة أرشيفية

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي في 13 محافظة .. غداً

سيارة فورد تورس موديل 2027 الجديدة

شاهد | فورد تورس 2027 السيدان

هيونداي إلنترا AD ام تويوتا كورولا

أيهما تفضل .. هيونداي إلنترا AD أم تويوتا كورولا 2026 ؟..صور

شانجان ايدو بلس موديل 2026

مواصفات شانجان ايدو بلس 2026 الجديدة.. أسعار الفئات وصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

