عصام فريد يستقبل رئيس النيابة الإدارية والوفد المرافق له

استقبل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس المستشار محمد خليل الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له والذى قدّم التهنئة للمستشار فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار "الشناوى" عن تقديره للدور الوطنى الذى يقوم به مجلس الشيوخ ، فى دعم مسيرة التشريع وتعزيز دولة القانون، متمنياً لرئيس المجلس التوفيق فى أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس الشيوخ بزيارة رئيس هيئة النيابة الإدارية، معرباً عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والنيابة الإدارية فى إطار التواصل المؤسسي بين البرلمان والنيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية المهمة التى تسهم فى صون المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وشهد اللقاء تأكيداً مشتركاً على استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة فى تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وحضر اللقاء اللواء احمد العوضى والمستشار فارس سعد وكيلا المجلس والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ.



