صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سحابة أرجوانية عملاقة تطل على طور سيناء قادمة من سانت كاترين .. صور وفيديو

ايمن محمد

ظهرت سحابة أرجوانية عملاقة قادمة من سانت كاترين طلت علي مدينة طور سيناء. 

 لفتت هذه السحابة العملاقة أنظار العابرين في شوارع طور سيناء وذلك خلال موجه من الطقس المتقلب الذي شهده محافظة جنوب سيناء منذ أمس. 

كانت شهدت مدن دهب شرم الشيخ ونويبع أمس  أمطار رعدية غزيرة وأمواج مرتفعة طوال اليوم علاوة على موجة من الرعد والبرق في سماء جنوب سيناء.

زينت الأمطار شوارع مدينة دهب وسط فرحة السياح وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع استمرار الأمطار الرعدية وارتفاع الموج. 

وقالت كاتي ظريف غطاسة بمدينة دهب ان نزول الأمطار كان مبهج جدا للسياح وسكان مدينة دهب وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع نزول المطر وأوضحت أنه مع ذلك الطقس المختلف مدينة دهب تزداد جمالا.

وقال محسن جعفر من سكان مدينة دهب طقس مختلف اليوم بالامطار ولكن ربما تتضرر بعض الأماكن و تتوقف بعض الأنشطة البحرية.

وأعلنت الوحدات المحلية للمدن  حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة هطول الأمطار على فترات متقطعة.

كما تتعرض بعض المناطق بجنوب سيناء لتقلبات جوية مفاجأة، ومنها مدينة دهب، ووادي غيب الذي يقع على بعد 5 كيلو متر  من كمين دهب اتجاه مدينة نويبع، ثم تساقط أمطار غزيرة، وظهور شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال.

 وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق بالمحافظة.

أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، وذلك للتعامل الفوري مع الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة أمام المواطنين. 

جنوب سيناء سحابة عملاقة أرجوانية طور سيناء

