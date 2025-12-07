سحابة أرجوانية عملاقة تطل على طور سيناء قادمة من سانت كاترين .. صور وفيديو

ظهرت سحابة أرجوانية عملاقة قادمة من سانت كاترين طلت علي مدينة طور سيناء.

لفتت هذه السحابة العملاقة أنظار العابرين في شوارع طور سيناء وذلك خلال موجه من الطقس المتقلب الذي شهده محافظة جنوب سيناء منذ أمس.

كانت شهدت مدن دهب شرم الشيخ ونويبع أمس أمطار رعدية غزيرة وأمواج مرتفعة طوال اليوم علاوة على موجة من الرعد والبرق في سماء جنوب سيناء.

زينت الأمطار شوارع مدينة دهب وسط فرحة السياح وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع استمرار الأمطار الرعدية وارتفاع الموج.

وقالت كاتي ظريف غطاسة بمدينة دهب ان نزول الأمطار كان مبهج جدا للسياح وسكان مدينة دهب وأصبحت المدينة أكثر بريقا مع نزول المطر وأوضحت أنه مع ذلك الطقس المختلف مدينة دهب تزداد جمالا.

وقال محسن جعفر من سكان مدينة دهب طقس مختلف اليوم بالامطار ولكن ربما تتضرر بعض الأماكن و تتوقف بعض الأنشطة البحرية.

وأعلنت الوحدات المحلية للمدن حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة هطول الأمطار على فترات متقطعة.

كما تتعرض بعض المناطق بجنوب سيناء لتقلبات جوية مفاجأة، ومنها مدينة دهب، ووادي غيب الذي يقع على بعد 5 كيلو متر من كمين دهب اتجاه مدينة نويبع، ثم تساقط أمطار غزيرة، وظهور شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة ورعدية في بعض المناطق بالمحافظة.

أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية، وذلك للتعامل الفوري مع الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة أمام المواطنين.