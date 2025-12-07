قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
كأس عاصمة مصر| أحمد ربيع يواصل الغياب عن الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
5 أطعمة ومشروبات تقلل من فعالية دواء ضغط الدم .. تعرف عليها

ضغط الدم
ضغط الدم
هاجر هانئ

تتداخل بعض الأطعمة والمشروبات مع أدوية ضغط الدم، مما يقلل من فعاليتها.

يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الملح، والكافيين، وشاي الأعشاب مثل نبتة سانت جون، وعصائر الفاكهة مثل الجريب فروت أو التفاح، وعرق السوس. يساعد تجنب هذه الأطعمة على فعالية الأدوية، ويدعم صحة القلب، ويقلل من خطر حدوث مضاعفات.

إذا كنت ممن يتناولون أدوية ضغط الدم، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات بيتا، فهناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها تمامًا. على الرغم من فعالية أدوية ضغط الدم عمومًا في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلا أن بعض الأطعمة والمشروبات، مثل شاي الأعشاب والعصائر، قد تتداخل مع عملها أو تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

أطعمة تقلل من فعالية أدوية الضغط

وفقًا للخبراء، هناك بعض الأمور التي يجب أن تضعها في اعتبارك، بما في ذلك:

-الأطعمة المالحة

الملح هو العدو الأول لضغط الدم، إذ إن الإفراط في تناوله قد يرفع ضغط الدم بشكل ملحوظ. يقول الأطباء إن الأطعمة الغنية بالملح تجعل الجسم يحتفظ بكميات كبيرة من الصوديوم والسوائل، مما يجهد القلب لضخ الدم إلى الجسم.

تُرهق هذه الأطعمة أيضًا نظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون (RAAS) في الجسم، مما يُقلل من فعاليته في ضبط ضغط الدم. لذا، عليك تجنب جميع أنواع الأطعمة المُصنّعة، والبيتزا، والخبز، والشوربات.

-المشروبات المحملة بالكافيين

أي مشروب يحتوي على الكافيين - بما في ذلك القهوة والشاي والكولا - قد يُقلل من فعالية أدوية ضغط الدم. ووفقًا للدراسات، فإن حاصرات بيتا ومدرّات البول لا تعمل بفعالية عند إضافة الكافيين إليها.

وهكذا، في حين أنك تحتاج إلى تقليل كمية القهوة أو الشاي التي تتناولها بشكل كبير بحوالي 400 مليجرام (مجم) يوميًا، أي ما يعادل كوبين إلى ثلاثة أكواب، توقف عن شرب الكولا أو مشروبات الطاقة على الإطلاق، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر أيضًا.

-شاي الأعشاب

في حين يتم الترويج بشكل نشط لشاي الأعشاب والمكملات الغذائية باعتبارها واحدة من أفضل الطرق الطبيعية للحفاظ على الصحة، يعتقد الأطباء أن العديد من المنتجات العشبية تغير طريقة معالجة جسمك للأدوية الخافضة لضغط الدم أو امتصاصها أو التخلص منها.

تتداخل أعشاب مثل نبتة سانت جون مع عملية استقلاب الأدوية في الكبد، ويمكن أن يرفع الجينسنغ معدل ضربات القلب وضغط الدم. كما يمكن أن يقلل هذا من تأثير الدواء، بل قد يسبب آثارًا جانبية مثل الدوخة، وانخفاض البوتاسيوم، أو اضطراب نظم القلب.

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

-عصائر الفاكهة

مع أنها تُعتبر صحية، إلا أن عصائر الفاكهة تُعدّ عدوًا لأدوية ضغط الدم، إذ تُغيّر سرعة تحللها في الجسم. يقول الأطباء إن ذلك يؤثر على فعالية الأدوية.

عصير التفاح يُخفِّض مستوى تينورمين في الجسم، مما يُقلِّل من فعالية هذا الدواء الخافض لضغط الدم. وهناك أيضاً عصير الجريب فروت الشائع الذي يُؤثِّر على فعالية أدوية ضغط الدم.

-عرق السوس

رغم استخدام جذر عرق السوس في الطب التقليدي لقرون لفوائده الصحية المتنوعة، إلا أنه قد يرفع ضغط الدم، حتى بجرعات منخفضة. يقول الأطباء إن عرق السوس غني بمركب يرفع مستويات هرمون التوتر الكورتيزول في الجسم، والذي يحتفظ بالصوديوم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وبحسب الخبراء، بما أن عرق السوس يرفع ضغط الدم، فإنه يمكن أن يعاكس بشكل مباشر تأثير الأدوية المخصصة لخفضه، مما يجعل العلاج أقل فعالية.

المصدر: timesnownews.

ضغط الدم أدوية ضغط الدم النوبات القلبية الأطعمة المالحة الأطعمة المُصنّعة

