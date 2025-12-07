رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مباحثات هاتفية، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.



وأفاد بيان للحكومة البريطانية، بأن الطرفين ناقشا تكثيف روسيا ضرباتها على كييف في الأيام الأخيرة، واتفقا على ضرورة استمرار الدعم الدولي للدفاع عن أوكرانيا.



وخلال اللقاء أطلع رئيس الوزراء البريطاني، نظيره الهولندي على تفاصيل اجتماع الغد في “داونينج ستريت” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي سيركز على مفاوضات السلام الجارية والخطوات التالية، بحسب البيان.



وأضاف البيان أن الجانبين أكدا مجددا "أن أمن أوكرانيا حيوي لأمن أوروبا، ومن خلال التعاون الدولي- بما في ذلك تحالف الراغبين- سنقف دائما إلى جانب أوكرانيا"، واتفقا على البقاء على اتصال.