دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
وفاة مدرس بنزيف حاد في المخ.. ونقيب المعلمين يوجه بمساندة أسرته
أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
أخبار العالم

رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مباحثات هاتفية، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف.


وأفاد بيان للحكومة البريطانية، بأن الطرفين ناقشا تكثيف روسيا ضرباتها على كييف في الأيام الأخيرة، واتفقا على ضرورة استمرار الدعم الدولي للدفاع عن أوكرانيا.


وخلال اللقاء أطلع رئيس الوزراء البريطاني، نظيره الهولندي على تفاصيل اجتماع الغد في “داونينج ستريت” مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي سيركز على مفاوضات السلام الجارية والخطوات التالية، بحسب البيان. 


وأضاف البيان أن الجانبين أكدا مجددا "أن أمن أوكرانيا حيوي لأمن أوروبا، ومن خلال التعاون الدولي- بما في ذلك تحالف الراغبين- سنقف دائما إلى جانب أوكرانيا"، واتفقا على البقاء على اتصال.

