أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
والدة السباح يوسف محمد: ابني غرق والكل بيتفرج عليه وأطالب بمحاكمة المسئولين
باجاج كيوت.. أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 199.900 جنيه ومشروع تجاري مثالي
سقوط مفاجئ لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا
الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في معدلاته الطبيعية
ارتفاع حالات الانتحار في جيش الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة
أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان .. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
رياضة

الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج الدبلوماسي الصغير لإعداد النشء للمشاركات الدولية

أ ش أ

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إطلاق برنامج الدبلوماسي الصغير يمثل خطوة نوعية نحو بناء جيل جديد من النشء يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على التفاعل الدولي بثقة واقتدار، ونؤمن بأن إعداد النشء منذ المراحل المبكرة يسهم في بناء شخصية واعية وقادرة على مواكبة العالم وفي اطار برنامج تنشئة للتنمية المتكاملة للطفل والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ويمكّنهم من تمثيل مصر بصورة مشرّفة في مختلف المحافل. 


وتستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق برنامج "الدبلوماسي الصغير"، كأول برنامج من نوعه في مصر الموجَّه إلى النشء بهدف تأهيلهم للمشاركات الدولية وتعزيز وعيهم بالقضايا العالمية، وذلك ضمن إطار عمل برنامج الدبلوماسية الشبابية والرياضية وجهود الدولة في بناء جيل واعٍ قادر على التفاعل مع المتغيرات الدولية بثقة ومعرفة.


ويعمل البرنامج على تنمية مهارات وقدرات النشء من الفئة العمرية 13– وبحد اقصي 18 عامًا، بما يمكّنهم من اكتساب مهارات التواصل والحوار، وفهم التحديات العالمية، وتكوين رؤى مستنيرة تؤهلهم لتمثيل مصر في الفعاليات المخصصة للطلائع على المستويين الإقليمي والدولي.


ويضم البرنامج ما يقرب من 50 طالبًا وطالبة فقط، لضمان جودة التدريب، وخلق بيئة تفاعلية تُمكّن الطلاب من الانخراط في التطبيقات العملية، وحلقات النقاش المفتوحة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية العامة.


وتأتي معايير وشروط المشاركة كالتي: الفئة العمرية المستهدفة: 13– وبحد اقصي 18 عامًا، مراعاة تمثيل البنات والبنين، وتنوع المحافظات، مستوى دراسي مقبول يعكس قدرة الطالب على الاستفادة من التدريب، امتلاك معرفة مناسبة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى، مشاركة أو اهتمام مسبق بالأنشطة المجتمعية أو غير الدراسية، لياقة بدنية مناسبة وممارسة للرياضة، اجتياز المقابلة الشخصية التي تركز على مهارات التواصل والثقة بالنفس والمعارف الأساسية.


وفي هذا السياق، دعا وزير الشباب والرياضة جميع الطلاب من مختلف المدارس إلى الاستفادة من هذه الفرصة والانضمام إلى البرنامج باعتباره بداية لمسار حقيقي في فهم العالم والتأثير فيه.


كما دعت وزارة الشباب والرياضة جميع طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في مختلف المحافظات وفي مختلف نوعيات التعليم ممن يمتلكون الشغف والطموح والرغبة في تطوير مهاراتهم إلى الإسراع بالتقديم والاستفادة من هذه التجربة الفريدة.

