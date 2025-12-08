سفير باكستان: إنشاء غرفة تجارة خاصة بمجموعة دي 8 في إسطنبول

أكد عامر شوكت، سفير باكستان في القاهرة، أن باكستان تولي أهمية كبيرة لمجموعة الدول الثماني النامية، التي تأسست عام 1997 وتضم ثماني دول نامية، منها مصر وباكستان وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وإيران، قبل أن يرتفع عددها إلى تسع دول بعد انضمام أذربيجان، التي تشارك لأول مرة تحت رئاسة مصر.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الدكتورة منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "التركيز الأساسي للمنظمة ينصب على التنمية الاقتصادية والتعاون بين الدول في قطاعات التجارة والصحة والسياحة، لذلك تشارك باكستان بحماس في جميع الاجتماعات"، مضيفا أن الاجتماعات شملت قمة "دي 8" العام الماضي في القاهرة، واجتماعات وزراء الصحة والسياحة، وأخيرًا اجتماع وزراء التجارة، مشيرا إلى أن رئاسة مصر ستنتقل لاحقًا إلى إندونيسيا.

أوضح السفير أن من أبرز النقاط التي تمت مناقشتها كانت مشاركة القطاع الخاص في الاجتماعات، مشيرًا إلى أن إندونيسيا اقترحت عقد منتدى أعمال بالتوازي مع قمة "دي 8" العام المقبل في جاكرتا، وقد وافقت الدول الأعضاء على ذلك، كما تم توقيع بروتوكول تسوية المنازعات التجارية الذي لم توقعه باكستان سابقًا، وتم الاتفاق مبدئيًا على إنشاء غرفة تجارة خاصة بمجموعة دي 8 في إسطنبول.