البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
المشاركون باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي يقفون دقيقة حدادا على القضاة الأربعة

الديب أبوعلي

طالب وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري المشاركين، في الاجتماع 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، الذي يعقد الآن بالقاعة الكبرى بالجامعة العربية، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا القضاء المصري الأربعة الذين وافتهم المنية في حادث سير أمس.

وشهد الطريق الصحرواي الشرقي بالمنيا حادثا مأساويا؛ حيث لقي 4 مستشارين بدائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط مصرعهم في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، خلال عودتهم من أداء عملهم.

وتنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية) بالشراكة مع وزارة العدل المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاجتماع 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر بمقر الأمانة العامة بالقاهؤة، بحضور وزير العدل المصري وعدد من وزراء العدل بالدول العربية، إضافة لممثلين عن المؤسسات الدولية.

