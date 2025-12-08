المشاركون باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي يقفون دقيقة حدادا على القضاة الأربعة

طالب وزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري المشاركين، في الاجتماع 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، الذي يعقد الآن بالقاعة الكبرى بالجامعة العربية، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا القضاء المصري الأربعة الذين وافتهم المنية في حادث سير أمس.

وشهد الطريق الصحرواي الشرقي بالمنيا حادثا مأساويا؛ حيث لقي 4 مستشارين بدائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط مصرعهم في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، خلال عودتهم من أداء عملهم.

وتنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية) بالشراكة مع وزارة العدل المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاجتماع 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر بمقر الأمانة العامة بالقاهؤة، بحضور وزير العدل المصري وعدد من وزراء العدل بالدول العربية، إضافة لممثلين عن المؤسسات الدولية.