أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
4.6 مليون نخلة.. زراعة الوادي الجديد تنتهي من حصر النخيل

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الانتهاء من حصر أشجار النخيل على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

حصر النخيل على مستوى الزمام الزراعي


وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، حصر النخيل على مستوى الزمام الزراعي بالمحافظة بواقع 4 ملايين و656 ألفا و377 شجرة نخيل منزرعة على مساحة 6122 فدانا. 


وأضاف المرسي، أن الحصر كشف عن 86415 نخلة من الذكور، 4569962 نخلة من الإناث المثمرة تنوعت أشجار النخيل في 23 صنفا من أشجار النخيل أشهرها الصعيدي السيوي المميز لزراعات المحافظة بينما تضمنت زراعات النخيل 22 صنفا أخرى.


ولفت إلى أن المديرية تتابع خلال هذه الفترة عقب انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر الماضي أعمال مقاومة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء في ظل أن هذه الفترة هي فترة تقليم ونظافة النخيل وهي فترة تساعد على انتشار الإصابة مع تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين عن طرق المكافحة وتوفير كافة مستلزمات المكافحة.

