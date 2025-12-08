تداول 33 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 11 سفينة، وغادرته 8 أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية، كما بلغ إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و304 أطنان، شملت 9700 طن يوريا و9097 طن جبس معبأ و533 طن كلينكر و1969 طن ملح صب و2005 أطنان بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80 ألفا و167 طنا شملت 8978 طن حديد و18 ألفا و131 طن خردة و524 طن معدات و44 ألفا و468 طن ذرة و1121 طن خشب زان و80 طن بذرة كتان و3265 طن كسب عباد و3600 طن بضائع متنوعة.



وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 941 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارده بلغت 550 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4277 حاوية مكافئة.



وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 51 ألفا و34 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87 ألفا و900 طن، وغادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3697 طن قمح إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4813 حركة.