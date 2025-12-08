قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تلتقي شيخ الأزهر لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اتحقق قبل ما تصدق.. ندوة بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

بدأ اليوم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ أولى فعاليات الحملة الاعلامية الشاملة التي أطلقتها الهيئة و العامة للاستعلامات تحت شعار " اتحقق قبل ما تصدق "  وذلك من خلال تنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان " المنهج الإسلامي في التصدي للشائعات وبناء الوعي المجتمعي لمواجهتها " بمقر  المعهد الأزهري بنين بالداخلة. 


جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وتحت إشراف ومتابعة رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة الدكتور أحمد يحيى .  


تهدف الحملة الاعلامية إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول مخاطر الشائعات وكيفية التعامل معها من خلال نشر رسائل توعوية متعددة عبر وسائل الإتصال المباشر .


حاضر في اللقاء التثقيفي مدير عام  إدارة  التعليم الأزهري بمركز الداخلة الشيخ محمد سيد الزهري في حضور مدير معهد الداخلة الأزهري بنين الشيخ عبد الباسط إبراهيم ، والمنسق الاعلامي لإدارة التعليم الأزهري عادل سيف ، و أئمة وخطباء ، وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد .


وأكد الشيخ محمد الزهري أن الشائعات لم تعد مجرد أخبار كاذبة تنتشر بالصدفة بل تحولت إلى أداة خطيرة تستخدم في زعزعة إستقرار  المجتمعات خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي  التي سهلت انتشارها بسرعة هائلة وبات الأمر يشكل تهديدا للأمن القومي .


وأضاف قائلا :  أكثر المجتمعات طهرا  وأشد الأزمنة نقاء وصفاء في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، شهدت ظهور الشائعة ، ومن ثم ليس هناك مجتمع ولا زمن بعيد عن انتشار الشائعات ، إلا أن الأهم هو كيفية التصدي لهذه الشائعات وحماية المجتمع من تداعياتها السلبية.


وأشار الشيخ محمد الزهري إلى أن المنهج الإسلامي في التصدي للشائعات يرتكز بداية على التثبت  من الخبر ورفض الظن والتحذير من نشر  ما يسمع بدون وعي ، حيث نهى الله تعالى عن نشر الأخبار دون تحقق فقال تعالى " ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " .


ومضى قائلا : من أهم مبادى المنهج الإسلامي في مواجهة الشائعات الرد السريع لمعالجة الآثار السلبية للشائعات ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية دور المؤسسات مثل وزارة الأوقاف والاعلام من خلال إطلاق  حملات توعية من أجل قطع الطريق على مروجي الفتن ، مشيرا بالحملة الاعلامية الموسعة لقطاع الإعلام الداخلي .


وكان نقاشا موسعا قد دار بين المحاضرين والحضور من طلبة المعهد الأزهري تناول الفرق بين الإشاعة والشائعة ، وتأثير انتشار الشائعات على الأمن القومي وأخطر أنواع الشائعات التي تدمر الأوطان،  ودور الشباب في التصدي للشائعات وقطع الطريق على إنتشارها ، بالإضافة للاستغلال الإيجابي لمواقع التواصل الإيجابي وعدم تسهيل نشر الشائعات من خلالها .


كما توصل النقاش للعديد من التوصيات أهمها تكثيف مبادرات التوعية المجتمعية واستمرارها لفترات طويلة ، وإعداد دورات تدريبية للأئمة وخطباء المساجد من أجل تفعيل دور الخطاب الديني في التصدي للشائعات قبل إنتشارها .

يأتي ذلك  في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة ظاهرة الشائعات وتأثيراتها السلبية على المجتمع والأمن القومي.


أدار الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد في حضور مروة محمد الاعلامية بالمركز.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلام الداخلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

وسط أمطار طنطا… محافظ الغربية يفاجئ الشوارع بجولة ميدانية مكبرة لمتابعة حركة النقل ورفع الإشغالات.. ويؤكد: لن أسمح بأي تقصير.. والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف

مصر تقفز عمرانيا بـ 24 مدينة جديدة

مصر تقفز عمرانيا بـ 24 مدينة جديدة| وخبير: مكنت من تقليل الضغط السكاني على القاهرة الكبرى

قتلها يوم الفرح.. عريس ينهي حياة زوجته بأسيوط

خلص عليها يوم الفرح.. عريس أنهي حياة زوجته في أسيوط والمحكمة قضت بالإعدام

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد