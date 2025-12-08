قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة الوادي الجديد تختتم فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» بحفل مميز دعما لذوي الإعاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

اختتم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالوادي الجديد  فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين… معًا نحو مستقبل شامل"، الهادفة إلى دعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي وتعزيز قيم الإتاحة والمساواة.
وفي هذا الإطار اختتمت جامعة الوادي الجديد يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»، والتي تأتي في إطار تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ الإتاحة والمساواة والدمج المجتمعي داخل الحرم الجامعي.
شهد الحفل الختامي حضور عمداء الكليات، والسادة الوكلاء، وأمناء الكليات، ومديري الإدارات، ورعاية الشباب المركزية وأعضاء وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة ، وجامعة الوادي الجديد الأهلية إلى جانب ممثلي مديرية الثقافة بالخارجة، وجمعية النور والأمل لرعاية ذوي الإعاقة العقلية، وجمعية المستقبل لرعاية المعاقين، والإدارة التعليمية بالخارجة ممثلة في مدرسة التربية الفكرية.
وتضمّن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والعروض الهادفة التي قدمتها مدرسة التربية الفكرية، وجمعية المستقبل، وفرقة الموسيقى العربية التابعة لمديرية الثقافة بالوادي الجديد، والتي أضفت طابعًا فنيًا وإنسانيًا يعكس روح المبادرة ورسالتها.
وخلال الحفل تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة تصميم شعار مبادرة «تمكين»، حيث جرى تكريمهم ومنحهم جوائز مادية تقديرًا لتميزهم وإبداعهم. كما تم تكريم جميع المشاركين والهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح فعاليات المبادرة منذ انطلاقها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025.
كما كرّم المركز الكليات والجهات الأكثر فاعلية في المبادرة  هذا العام جاءت في المقدمة كلية علوم الرياضة ، ثم جاء في المركز الثاني إدارة الخارجة التعليمية وجاء في المركز الثالث جامعة الوادي الجديد الأهلية ، وأخيرًا جمعية النور والأمل لرعاية ذوي الإعاقة العقلية .
وقد أثنى معالي رئيس الجامعة على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة طوال فترة تنفيذ المبادرة، موجّهًا لهم الشكر والتقدير على العمل الدؤوب وروح التعاون التي أسهمت في تحقيق أهداف «تمكين» وترسيخ قيم الدمج والمساواة داخل الجامعة.
لمتنا في تمكين … خطوة تجمعنا… وتمكين يغيرنا.

ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد

