طرح أسماك مشروعات الاستزراع السمكي في الأسواق بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، طرح أسماك مشروعات الاستزراع السمكي التي تنفذها المحافظة، في الأسواق بمركز الداخلة.



طرح أسماك طازجة في الأسواق



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، طرح إنتاج الدورة الثانية من أسماك البلطي الحي والطازج، بأوزان تتراوح من 600 جرام إلى 1 كيلوجرام، بمشروع الاستزراع السمكي المقام على مساحة فدانين بقرية الموشية بمركز الداخلة، مرخّصًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذي يضم منظومتين للاستزراع تشملان 11 حوضًا بطاقة إنتاجية مستهدفة تتراوح بين 15 و25 طنًا، مع تطبيق نظام تشغيل متكامل بإجمالي 9 صوب تعمل بالطاقة الشمسية والري الحديث، وتوفر كميات من الخضر الطازجة للمواطنين.



وأضاف المحافظ، أن الصوب الزراعية بالمشروع تطرح خضر وفاكهة طازجة بأسعار مخفضة في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات التكاملية، لتوفير منتجات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين.