تأسيس الأسرة بين الوعى والمسؤولية .. ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان "تأسيس الأسرة بين الوعى والمسؤولية" بمقر مدرسة المروة الثانوية التجارية بمدينة الخارجة.

فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار( تنمية الأسرة _ استثمار لبكرة ) تحت رعاية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخله فيها فضيلة الشيخ محمد ناصر إمام وخطيب مسجد بالأوقاف، وأدار اللقاء غادة بصيط محمد أخصائى إعلام بمجمع إعلام الوادى الجديد، وتحت اشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مجمع إعلام الوادى الجديد.

وافتتحت اللقاء غادة بصيط محمد أخصائى إعلام بمجمع إعلام الوادى الجديد بالترحيب بالحضور وشرحت أهداف الحملة والتى تأتى فى إطار محور القضية السكانية وتستهدف تنمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع.

ثم تحدث فضيلة الشيخ محمد ناصر، إمام وخطيب مسجد بالأوقاف عن مشروعية الزواج حيث أنه هو السبب الرئيسى لاستمرار الحياة فى إطار شرعى وذلك شدد على أهمية الاختيار السليم لشريك الحياة فمعايير الاختيار تكون على أساس الدين والأخلاق وليس على المظهر أو المال أو الجاه كما نبه فضيلته أن يتم التيسير فى الزواج والبعد عن المغالاة فى التجهيز لمنزل الزوجية كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم والتركيز على القيم وليس المادة أما عنن فترة الخطبة فهى فترة تعارف وتقارب للأفكار والثقافات فى إطار شرعى.

كما شرح فضيلته مسئولية الزوجة داخل الأسرة فهى عليها الدور الأكبر فى توفير الهدوء والسكينة والمودة والرحمة وذلك بالكلمة الطيبة وحسن المعاشرة وصيانة الزوج فى غيابه فى ماله وعرضه.

واختتم فضيلته بشرح مفهوم القوامة فالزوج هو القائم على خدمة الزوجة ومساعدة اهله فى شئون المنزل وليست كما يعتقد البعض فى أن القوامة سيطرة وتملك.