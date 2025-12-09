قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف ركن فاروق يحتفل بـ اليوم الدولي لمتحدي الإعاقة

متحف ركن فاروق
متحف ركن فاروق
محمد الاسكندرانى

ينظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف ركن فاروق، فاعلية على هامش الإحتفال باليوم الدولي لمتحدي الإعاقة وذلك اليوم الثلاثاء، داخل الحديقة المتحفية.

متحف ركن فاروق


أوضحت إدارة متحف ركن فاروق، أن الفاعلية تضمنت، ورش إعادة تدوير منتجات من الطبيعة ينفذها مسئول القسم بالمتحف مع أبنائنا من ذوي الهمم، بالإضافة إلى ورش فنية شعبية للتنورة و فقرات لكورال غنائي يقدمها قصر ثقافة عين حلوان.


يذكر أن متحف ركن حلوان اختاره المهندس المعمارى الإيطالى أرسان جيوفان عام 1916، ليقيم عليه مكانا لتناول الشاى والاسترخاء يتبع فندق «جراند أوتيل»، وفى عام 1932 اشتراه الثرى المصرى، محمد بك حافظ، وبعدها بثلاث سنوات، رآه الملك فاروق فأعجبه المكان الواقع على الضفة الشرقية للنيل غرب مدينة حلوان، فى جنوب القاهرة، والتى اشتهرت بالهدوء، والجو النقى الصحى الخالي من التلوث، حيث المياه الكبريتية التي يقصدها البعض للاستشفاء، فاشترى فاروق هذه الأرض بمبلغ 2000 جنيه مصرى، وعهد لوزير الأشغال آنذاك، مصطفى باشا فهمى، بإنشاء الاستراحة الملكية والتي تصل مساحتها بعدما أضيف إليها من حدائق إلى 11 ألف متر مربع.

وشيدت الاستراحة الملكية على مساحة 440 مترا مربعا منها، ليتم افتتاحها فى الخامس من سبتمبر عام 1942.

ويحتوي متحف ركن الفاروق على 1596 قطعة أثرية ترجع للعصر الملكي بمصر مثل قطع مميزة من الأثاث الخاص بالاستراحة وغرف النوم و أطقم للمائدة عليها الشعار الملكي.

ويتميز متحف ركن الفاروق بزينات من اللوحات الزيتية والتماثيل والساعات ومجموعة من القطع تقليد المجموعات الفرعونية ، أبرزها مجموعة توت عنخ امون ومجموعة يويا وتويا ،والتي نقلت من إستراحة الملك فاروق بالهرم.

ويضم متحف ركن الفاروق عدة قاعات أبرزها الإستقبال، قاعة المدفأة، قاعة الطعام، الشرفة البحرية التراس الغربي الفرندة، وجناح النوم الذي يشمل غرفة نوم الملك وحمام ملحق بها، غرفة نوم الملكة وحمام ملحق بها.
 

متحف ركن فاروق ركن فاروق اليوم الدولي لمتحدي الإعاقة متحدي الإعاقة متحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

وظائف وزارة العمل في المانيا

وظائف وزارة العمل في ألمانيا.. قدم الآن

قطارات السكك الحديدية

توقف حركة القطارات جزئيا بعد خروج عربات قطار روسي عن القضبان بين بشتيل وبولاق الدكرور

الثروة الحيوانية

برد الشتاء يهدد الثروة الحيوانية.. وهذه أهم التعليمات للحفاظ عليها

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد