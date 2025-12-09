حكاية طائرة ورشة تعليمية في متحف مطار القاهرة صالة 2

نظم متحف مطار القاهرة صالة 2، بمناسبه اليوم العالمي للطيران المدني ورشة تعليمية تحت عنوان "حكاية طائرة"، عن تطور صناعة الطائرات، لتؤكد أن المتحف ليس مجرد مكان لحفظ الأثار ، بل مؤسسة تعليمية وتثقيفية.

متحف مطار القاهرة صالة 2



أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة صالة 2، أن الورشة التعليمية مصدر الإلهام والتحفيز، موضحة أن الدور الأهم للمتحف هو غرس الشغف لدى الأطفال للتعرف على تاريخ صناعة الطائرة وتطورها ليُلهم المتحف الأجيال الجديدة للسعي نحو الإبتكار في مجالات الهندسة والعلوم.



يذكر أن المتحف عبارة عن قاعه عرض واحدة تضم 310 قطعه أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة حتى عصر الأسرة العلوية .

لفتت الإدارة ، أن المتحف يضم مجموعة من الفتارين تمثل فترات تاريخية متنوعة: فاترينه عصر المصري القديم، فاترينه العصر القبطي، فاترينه الاديان، فاترينه العصر الإسلامي، فاترينه الأسرة العلوية.

وبدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

ويشمل العرض المتحفي فترات تاريخية مختلفة فهو سيناريو غني يشمل جميع العصور بداية من عصر الدولة القديمة، وينتهي بالعصر الحديث(عصر الأسرة العلوية)، بالإضافة إلى قطع تُبرز كينونة مِصر كمهد لكافة الأديان السماوية.