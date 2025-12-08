محافظ أسوان: إنهاء المشروع المتكامل للصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أبا زيد

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الأيام الماضية للإلتزام بإنهاء مشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد للغات بالكامل طبقاً للموعد الذى حدده المحافظ فى جولته الأخيرة للمدرسة.

من أجل الوقوف ميدانياً على جاهزية مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات لإستقبال التلاميذ وإلتزاماً بالوعد الذى تم لأولياء أمور الطلبة بسرعة تجهيز المدرسة.

وشدد المحافظ على سرعة إستكمال أعمال فرش وتجهيز المدرسة لإستقبال التلاميذ والقيام بأداء إمتحاناتهم الشهرية القادمة داخل مدرستهم.

وخلال جولته بفصول المدرسة برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وعمرو امبابى مدير إدارة أسوان التعليمية.

قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لكافة الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الماضية لتجهيز المدرسة ، وتحويلها لصرح تعليمى متميز يليق بأبناؤه التلاميذ بما ينعكس بالإيجاب على توفير بيئة تعليمية آمنة تساهم فى جذب التلاميذ وإتاحة المناخ المناسب للتحصيل الدراسى.

مدارس

وقد أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم تنفيذ المشروع المتكامل للصيانة الشاملة بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنيه ، مشيراً إلى أنه حرصنا على تنفيذ هذا المشروع داخل مبنى المدرسة الذى يقع على مساحة 1880 م2 ليستقبل 450 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول بمرحلة رياض الأطفال ، و 1092 تلميذ وتلميذة داخل 24 فصل بالمرحلة الإبتدائية ، حيث يضم المبنى دور أرضى و 2 دور علوى طبقاً لمواصفات الجودة العالية داخل الفصول ودورات المياه.

وكشف المحافظ بأنه تم الإهتمام بالمرافق المختلفة من مياه الشرب والكهرباء والإتصالات ، مع ربط الصرف الصحى الخاص بالمدرسة على الشبكة الرئيسية للمدينة ، فضلاً عن تنفيذ اللاندسكيب بشكل جمالى وراقى ، وأيضاً الألعاب الترفيهية ، علاوة على إقامة باب أخر لتسهيل دخول وخروج الطلاب وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لهم ، وكذا تركيب مظلات وبرجولات آمنة وحضارية ، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمدرسة.