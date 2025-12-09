فادية عبد الغني تكشف لـ"صدى البلد" أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل أولاد الراعي

كشفت الفنانة فادية عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "أولاد الراعي"، مؤكدة أنها تجسّد دورًا مركّبًا تعاني خلاله من الانفصام، مما يضيف بُعدًا نفسيًا معقّدًا يتطلب تركيزًا وأداءً دقيقًا.

وأوضحت عبد الغني أن الدور مختلف تمامًا عن أعمالها السابقة، ويعدّ أحد أكثر الأدوار تحديًا في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن العمل يتناول مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تلامس الواقع.

وأضافت أنها بذلت مجهودًا كبيرًا للتحضير للشخصية، سواء من خلال الدراسة النفسية لطبيعتها أو فهم الخلفيات التي دفعتها للوصول إلى هذه الحالة، مؤكدة أن المشاهد سيلاحظ تطورات عديدة ومفاجآت خلال الأحداث.

واختتمت حديثها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، متمنية أن يلقى العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.



كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، مؤكدة أنها لم تجد الدور المناسب الذي يليق بتاريخها الفني.

وقالت فادية عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد": "مكونتش لاقيه الدور المناسب لي و يلايق بتاريخي الفني".

وأضافت الفنانة أن مشاركتها في مسلسل "أولاد الراعي" جاءت بسبب اختلاف العمل وجديته، حيث قالت: "المسلسل مختلف وجديد، وهذا ما حمسني للمشاركة فيه".



مسلسل "أولاد الراعي" يعد من الأعمال الفنية التي تجمع بين الدراما والإثارة، ويشهد عودة قوية لفادية عبد الغني بعد فترة غياب عن الشاشة.