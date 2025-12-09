قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فادية عبد الغني تكشف لـ"صدى البلد" أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل أولاد الراعي

فادية عبد الغني
فادية عبد الغني
أوركيد سامي

كشفت الفنانة فادية عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "أولاد الراعي"، مؤكدة أنها تجسّد دورًا مركّبًا تعاني خلاله من الانفصام، مما يضيف بُعدًا نفسيًا معقّدًا يتطلب تركيزًا وأداءً دقيقًا.

وأوضحت عبد الغني أن الدور مختلف تمامًا عن أعمالها السابقة، ويعدّ أحد أكثر الأدوار تحديًا في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن العمل يتناول مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تلامس الواقع.

وأضافت أنها بذلت مجهودًا كبيرًا للتحضير للشخصية، سواء من خلال الدراسة النفسية لطبيعتها أو فهم الخلفيات التي دفعتها للوصول إلى هذه الحالة، مؤكدة أن المشاهد سيلاحظ تطورات عديدة ومفاجآت خلال الأحداث.

واختتمت حديثها بالإعراب عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، متمنية أن يلقى العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.


كشفت الفنانة فادية عبد الغني عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، مؤكدة أنها لم تجد الدور المناسب الذي يليق بتاريخها الفني.

وقالت فادية عبد الغني في تصريحات  لـ"صدى البلد": "مكونتش لاقيه الدور المناسب لي و يلايق بتاريخي الفني".

وأضافت الفنانة أن مشاركتها في مسلسل "أولاد الراعي" جاءت بسبب اختلاف العمل وجديته، حيث قالت: "المسلسل مختلف وجديد، وهذا ما حمسني للمشاركة فيه".


مسلسل "أولاد الراعي" يعد من الأعمال الفنية التي تجمع بين الدراما والإثارة، ويشهد عودة قوية لفادية عبد الغني بعد فترة غياب عن الشاشة.

فادية عبد الغني اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: أحذر من الانسياق خلف مستجدات العصر دون الالتزام بقيم الدين الحنيف

شيخ الأزهر يلتقي رئيسة الإدارة الرئاسية في أوزبكستان

شيخ الأزهر: الإسلام لا يمنع المرأة من تقلد أعلى المناصب

وزير الأوقاف

الأزهري يهنئ وزير الشباب باختياره رئيسا للجنة التربية البدنية والرياضة باليونسكو

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد