قرار عاجل من تعليم القليوبية بشأن تعطيل الدراسة غدا

أكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام اليوم الدراسي غدًا بجميع مدارس المحافظة دون أي تغييرات، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية مستقرة ولا تستدعي تعطيل الدراسة.

وأوضح وكيل الوزارة أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم، مع متابعة مستمرة لحماية الطلاب وتوفير كافة أوجه الرعاية داخل المدارس، مؤكدًا أن المديرية على تواصل دائم مع غرف العمليات لمتابعة أي مستجدات.

من ناحية أخرى ، تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار التي شهدها عدد من مناطق مركز بنها اليوم، وذلك عقب سقوط أمطار متقطعة على بعض الطرق والشوارع.

وأكد فودة أنه تم الدفع بسيارات الكسح والشفاطات والنافوري إلى نقاط التجمع فور تلقّي البلاغات، مع توجيه فرق التشغيل والصيانة بالتحرك الفوري للتعامل مع البلاغات الواردة من غرفة العمليات المركزية، لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها في أسرع وقت.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة القليوبية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، لمتابعة الموقف الميداني لحظة بلحظة، وتوزيع المعدات وفق الأولويات والمناطق الأكثر تجمعًا للمياه.

كما شدد فودة على رؤساء الأفرع والأطقم الفنية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والجاهزية التامة للمعدات والمولدات الاحتياطية، والتعامل السريع مع أي تراكمات جديدة قد تنتج عن تحسن أو تقلبات الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.