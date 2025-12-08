قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
وزير الشباب والرياضة يفاجئ جماهير الزمالك بقرار مهم بشأن أرض النادي
نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات "القوافل الطبية المجانية" بالتعاون بين جمعية البر والتقوى ومبادرة ظواهر

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، انطلاق فعاليات "القوافل الطبية المجانية" بمحافظة الأقصر، التي تقام في إطار التعاون المشترك بين جمعية البر والتقوى ومبادرة ظواهر، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي  وتعزيز السلوكيات الصحية داخل القري

وبدأت فعاليات القافلة اليوم بمقر مجمع جمعية البر والتقوى بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة، وذلك بحضور الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، وعدد من قيادة مؤسسة ظواهر بمحافظة الأقصر، وعدد من القيادات الشعبية وشباب قرية الضبعية.

ويستهدف برنامج القافلة الطبية عدد من التخصصات أبرزها الباطنة  والنساء والتوليد والأطفال والرمد والصدر، كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية من بينها التوعية بالتغذية السليمة، والنظافة الشخصية، ومبادئ الإسعافات الأولية، والعناية بصحة الأسرة.

كما تم تنفيذ ندوة عن مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الصحة والأسرة والمحيط الاجتماعي، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومنها الاعتقاد بأنها وسيلة للهروب من المشكلات أو تعزيز القدرة على التركيز والأداء، وأهمية الحفاظ على الصحة لبناء مجتمع قوي وسليم.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية مبادرات المجتمع المدني والقوافل الطبية ورفع الوعي الصحي ورفع الوعي بمخاطر الإدمان ونشر ثقافة الوقاية، مؤكدا أن هذه المبادرات تعزز الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأهلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش الندوة، استمع نائب محافظ الأقصر، إلى عدد من واقتراحات المواطنين بقرية الضبعية ومنها المعلقة بخطوط السير والرصف والمرافق، حيث أكد محافظ الأقصر، إلى أنه سيتم بحث كافة تلك الطلبات، مشيرا إلى أن المحافظة تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعمل على الاستجابة لكافة متطلبات المواطنين بهدف التسهيل عليهم وتحقيق حياة كريمة لهم.

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترامب

ترامب يصدر أمرا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي

المحامية السابقة لترامب

استقالة المحامية السابقة لترامب من منصب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي

ترامب

ترامب يقترح حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

