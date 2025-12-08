قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
رياضة

داكار السنغالي يفوز على C.N.S.S الكونغولي في بطولة افريقيا للسلة

داكار السنغالي
داكار السنغالي

فاز فريق فيل دو داكار السنغالي لكرة السلة سيدات على C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 62 - 46، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لسيدات السلة بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة، داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

نجح الفريق السنغالي في إنهاء جميع فترات اللقاء متقدمًا على نظيره الكونغولي، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 34 - 27، قبل أن يواصل تقدمه ويُنهي المباراة فائزًا بنتيجة 62 - 46.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لفيل دو داكار السنغالي في البطولة، بعدما فاز في لقائه الأول على الجيش الرواندي بنتيجة 78 - 71.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني - فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.

