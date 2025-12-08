داكار السنغالي يفوز على C.N.S.S الكونغولي في بطولة افريقيا للسلة

فاز فريق فيل دو داكار السنغالي لكرة السلة سيدات على C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 62 - 46، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لسيدات السلة بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة، داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

نجح الفريق السنغالي في إنهاء جميع فترات اللقاء متقدمًا على نظيره الكونغولي، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 34 - 27، قبل أن يواصل تقدمه ويُنهي المباراة فائزًا بنتيجة 62 - 46.

ويعد هذا هو الفوز الثاني لفيل دو داكار السنغالي في البطولة، بعدما فاز في لقائه الأول على الجيش الرواندي بنتيجة 78 - 71.

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني - فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.