موجز أخبار الوادي الجديد.. الانتهاء من حصر زراعات النخيل.. والتضامن تحرر 103 أسر من قيود الديون

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

4.6 مليون نخلة.. زراعة الوادي الجديد تنتهي من حصر النخيل

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، الانتهاء من حصر أشجار النخيل على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

حصر النخيل على مستوى الزمام الزراعي



وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، حصر النخيل على مستوى الزمام الزراعي بالمحافظة بواقع 4 ملايين و656 ألفا و377 شجرة نخيل منزرعة على مساحة 6122 فدانا.



وأضاف المرسي، أن الحصر كشف عن 86415 نخلة من الذكور، 4569962 نخلة من الإناث المثمرة تنوعت أشجار النخيل في 23 صنفا من أشجار النخيل أشهرها الصعيدي السيوي المميز لزراعات المحافظة بينما تضمنت زراعات النخيل 22 صنفا أخرى.



ولفت إلى أن المديرية تتابع خلال هذه الفترة عقب انتهاء موسم الحصاد في أكتوبر الماضي أعمال مقاومة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء في ظل أن هذه الفترة هي فترة تقليم ونظافة النخيل وهي فترة تساعد على انتشار الإصابة مع تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين عن طرق المكافحة وتوفير كافة مستلزمات المكافحة.

بشرى لأهالي الوادي الجديد.. التضامن تُحرر 103 أسر من قيود الديون

اعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، سداد ديون الغارمين والغارمات بنطاق المحافظة.

وأكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تولّت سداد ديون 103 أسر من الغارمين والغارمات بإجمالي 4.5 مليون جنيه، مما أسفر عن خروج جميع المديونين من السجن بعد تنفيذ أحكام الحبس، حيث تكفّلت المديرية بسداد كامل المديونيات المستحقة عليهم.

وأضاف "العديسي" أن الدعم المالي المقدم للغارمين جاء من عوائد مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة التابعة للمديرية، وذلك بعد نجاح المؤسسة خلال الفترة الأخيرة - بدعم من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد - في تحقيق عوائد مالية كبيرة.

وأتى ذلك عقب صدور القرار رقم 100 لسنة 2021 الخاص بجمع التبرعات وتحصيل رسوم من الحاصلات الزراعية الخارجة من المحافظة لصالح المؤسسة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية تابعة لها حققت أرباحًا مكّنت المديرية من زيادة دعم الأسر الأولى بالرعاية.

طرح أسماك مشروعات الاستزراع السمكي في الأسواق بالوادي الجديد



أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، طرح أسماك مشروعات الاستزراع السمكي التي تنفذها المحافظة، في الأسواق بمركز الداخلة.



طرح أسماك طازجة في الأسواق



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، طرح إنتاج الدورة الثانية من أسماك البلطي الحي والطازج، بأوزان تتراوح من 600 جرام إلى 1 كيلوجرام، بمشروع الاستزراع السمكي المقام على مساحة فدانين بقرية الموشية بمركز الداخلة، مرخّصًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والذي يضم منظومتين للاستزراع تشملان 11 حوضًا بطاقة إنتاجية مستهدفة تتراوح بين 15 و25 طنًا، مع تطبيق نظام تشغيل متكامل بإجمالي 9 صوب تعمل بالطاقة الشمسية والري الحديث، وتوفر كميات من الخضر الطازجة للمواطنين.



وأضاف المحافظ، أن الصوب الزراعية بالمشروع تطرح خضر وفاكهة طازجة بأسعار مخفضة في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز مشروعات الاستزراع السمكي والزراعات التكاملية، لتوفير منتجات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين.

الزراعة تكافح أوكار الخفاش وفئران الحقل بـ1800 فدان في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تدمير أوكار الخفافيش في زراعات المحافظة، ومكافحة فئران الحقول والنمل الأبيض في مناطق متفرقة.

مكافحة فئران الحقول على مساحة 1800 فدان

قال الدكتور مجدي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المديرية نجحت في مكافحة فئران الحقول على مساحة 1800 فدان على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة، مع وضع خطة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لمكافحة الفئران في المنازل المتاخمة للمزارع.

وأضاف المرسي أن المديرية نجحت في مكافحة حشرة النمل الأبيض في 15 موقعًا، بواقع 6 وحدات سكنية و9 منشآت حديثة، وذلك من خلال فرق المقاومة وتوفير المبيدات اللازمة.

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد إشهار 4 جمعيات تعاونية زراعية جديدة داخل مركزين إداريين، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وتخفيف أعباء الحصول على مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تطوير آليات صرف الأسمدة وفق منظومة "كارت الفلاح" التي تتوسع الدولة في تطبيقها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.