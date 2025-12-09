قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. تلبية للمطالب الجماهيرية ومتابعة للمدارس ومواجهة الظواهر السلبية وتنفيذ أنشطة جامعية

جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 8/12/25 احداث متنوعة. 

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالتواصل الجماهيرى مع المطالب والإحتياجات التى تمس الحياة اليومية للمواطن الأسوانى، مع تسخير كافة الإمكانيات لتخفيف الأعباء ومواجهة التحديات فى القطاعات الخدمية .

وأكد المحافظ، أن الإستجابة الفورية للشكاوى تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. 

https://www.elbalad.news/6793288

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استكمال المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”.

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية ورصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وبدء تشغيلها لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى بإجمالى 15 ألف نسمة بالقرية، وهو الأمر الذى شهد إشادة من أهالى القرية أثناء الزيارات الميدانية للمحافظ ، وعقد لقاءات جماهيرية معهم. 

https://www.elbalad.news/6793443

جهود متنوعة 
 

شهدت جامعة اسوان إطلاق برنامج تدريبي شامل حول "التقويم الذاتي للجهاز الإداري" لتقويم الذاتي للجهاز الإداري بكلية جامعية تحت إشراف وإعداد الدكتور نــادي كمال عزيز جرجس، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق ،ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد السابق بالجامعة ، وذلك بحضور نخبة من القيادات الجامعية وفرق الجودة.

https://www.elbalad.news/6793451


 

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال الأيام الماضية للإلتزام بإنهاء مشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد للغات بالكامل طبقاً للموعد الذى حدده المحافظ فى جولته الأخيرة للمدرسة. 

من أجل الوقوف ميدانياً على جاهزية مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات لإستقبال التلاميذ وإلتزاماً بالوعد الذى تم لأولياء أمور الطلبة بسرعة تجهيز المدرسة. 

https://www.elbalad.news/6793797


 

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمكتبه ، باللواء عبدالله جلال مدير أمن أسوان حيث تناول اللقاء دعم الإستقرار الأمنى والسلم الإجتماعى بتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى من خلال المواجهة الحازمة للظواهر السلبية من إزالة التعديات والإشغالات والتسول وتأمين الأفواج السياحية ، مع السيطرة على حركة عربات الحنطور التوك توك ، وأيضاً تكثيف الجهود للحد من إنتشار الإدمان وتعاطى المخدرات بين الشباب . 

https://www.elbalad.news/6793936


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

