مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مجموعة من المباريات القوية على مختلف المستويات القارية والعربية والآسيوية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وليفربول، إضافة إلى مواجهة مصر والأردن في بطولة كأس العرب 2025.

وفيما يلي جدول شامل بالمباريات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات الجولة اليوم بمجموعة من اللقاءات المهمة، إذ يسعى كل فريق لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية:

خيرات ألماتي × أولمبياكوس

الوقت: 5:30 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 7

الوقت: 7:30 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

الوقت: 10 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3

الوقت: 10 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 2

الوقت: 10 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

الوقت: 10 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 6

الوقت: 10 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4

الوقت: 10 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 5

الوقت: 10 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات البطولة التي تشهد اليوم أربع مواجهات قوية:

مصر × الأردن

الوقت: 4:30 مساءً

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

الوقت: 4:30 مساءً

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 2

الوقت: 7 مساءً

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

الوقت: 7 مساءً

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

تُقام مباريات جديدة في البطولة الآسيوية ظهر اليوم:

ماكيدا زيلفيا × أولسان هيونداي

الوقت: 12 ظهرًا

الوقت: 12 ظهرًا

الوقت: 2:15 مساءً

الوقت: 2:15 ظهرًا

مواعيد مباريات كأس العاصمة المصرية والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات البطولة المحلية اليوم من خلال مواجهتين:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك

الوقت: 5 مساءً

القناة الناقلة: ON SPORT 1

الوقت: 5 مساءً

القناة الناقلة: ON SPORT 2



