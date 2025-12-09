قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

أسماء عبد الحفيظ

مع تزايد موجات عدم الاستقرار في الطقس خلال شتاء 2025، وتكرار الأمطار الغزيرة بل والسيول المفاجئة في بعض المناطق، أصبحت النساء في مصر في حيرة يومية، كيف أظهر أنيقة في الطقس البارد والممطر دون أن تفسد الأمطار إطلالتي؟

ومع بحث كثيرات عن إطلالة تحت المطر على السوشيال ميديا، أصبحت الموضة الشتوية واحدة من أكثر الموضوعات تداولًا خلال هذا الموسم.

في هذا التقرير نقدم دليلاً شاملًا لاختيار الملابس المناسبة للأمطار، وألوان هذا الشتاء، ونصائح الحفاظ على الأناقة رغم موجات البرد والرياح.

الطبقات الذكية سر الراحة والأناقة في طقس متقلب

لمواجهة أمطار الشتاء وانخفاض الحرارة، تعتمد الموضة في 2025 على مبدأ الطبقات الذكية.
وتشمل:

  • طبقة داخلية قطنية لامتصاص العرق
  • طبقة وسطى دافئة مثل بلوفر صوف خفيف
  • طبقة خارجية مقاومة للماء
  • هذه الطريقة تمنح الدفء والحماية من المطر دون الحاجة لارتداء طبقات ثقيلة تعيق الحركة.

وتوصي خبراء الموضة بتجنب الكارديجان المفتوح خلال الأيام الممطرة لأنه يسمح بتسرب الهواء البارد والماء.

المعاطف المقاومة للماء قطعة أساسية هذا الشتاء

تشهد الأسواق المصرية هذا العام إقبالًا كبيرًا على المعاطف المقاومة للماء، أو ما يُعرف بـ Water Repellent Coats، خاصة بعد السيول المفاجئة التي ضربت أجزاء من القاهرة والدلتا.

ومن أهم مميزاتها:

  • خامات لا تمتص الماء
  • أقمشة خفيفة لكنها دافئة
  • قصات عملية تناسب العمل والخروج
  • تجفيف سريع بعد المطر

ويُعد المعطف الطويل الأسود أو البيج خيارًا كلاسيكيًا يناسب معظم الإطلالات.

الجوارب العالية والأحذية المقاومة للماء حماية كاملة للأقدام

واحدة من أكثر المشكلات التي تواجه النساء أثناء المطر هي الأحذية. ولهذا شهدت الموضة الشتوية لعام 2025 عودة قوية لأحذية:

  • البوت الطويل
  • البوت القصير
  • الأحذية المطاطية 

وتتميز هذه الأنواع بقدرتها على منع تسرب الماء وحماية القدم من البرد الشديد.
كما ينصح خبراء الموضة بارتداء جوارب عالية صوفية لزيادة الدفء ومنع البلل.

الألوان الرائجة في شتاء 2025 الدفء في التفاصيل

رغم الطقس الكئيب، جاءت ألوان شتاء 2025 لتعطي لمسة من التفاؤل. ومن أبرزها:

  • البني بدرجاته
  • الزيتي
  • الجملي
  • الرمادي الدافئ
  • النبيتي
  • الأزرق المتوسط

وتتميز هذه الألوان بأنها عملية، لا تُظهر بقع المطر بسهولة، وتتناسب مع طبيعة الطقس في مصر خلال الأيام العاصفة.

اختيار الحقيبة المناسبة مقاومة للماء وذات خامة قوية

الحقائب الجلد الصناعي أو المصنوعة من مادة PVC تعتبر الحل الأمثل خلال المطر.
أما الحقائب القماشية فيُفضل تجنبها لأنها تمتص الماء بسرعة وتتلف المحتويات.
ومن نصائح خبراء الموضة:

  • تجنبي الحقائب الكبيرة الثقيلة
  • اختاري شنطة Cross خفيفة وسريعة الحركة
  • يفضل أن تكون بغطاء أمامي لمنع تسرب المطر

المكياج تحت المطر كيف يثبت لساعات؟

تلجأ الكثير من النساء الآن إلى المنتجات المقاومة للماء مثل:

  • ماسكارا Waterproof
  • آيلاينر ثابت
  • كريم أساس خفيف غير لامع
  • كما يُنصح باستخدام مرطب شفاه يحتوي على شمع العسل لمنع الجفاف الناتج عن الهواء البارد.
  • إطلالة الشعر في الأمطار 
  • مع رطوبة الشتاء، يصبح الشعر عرضة للهيشان والتطاير.

أبرز نصائح هذا الموسم

  • اعتماد تسريحة ذيل الحصان
  • استخدام سيروم مضاد للرطوبة
  • تجنب المكواة في الأيام الممطرة
  • استخدام غطاء رأس خفيف أو لحماية الشعر
  • إطلالتك في العمل تحت المطر خطوات بسيطة

للسيدات العاملات، تعتبر الإطلالة العملية هي الأفضل.
ينصح الخبراء بـ:

  • بنطلون أسود مقاوم للتجعد
  • بلوفر هادئ اللون
  • معطف طويل مقاوم للماء
  • بوت متوسط الطول
  • حقيبة صغيرة
موضة موضة تحت المطر كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار المكياج تحت المطر سيروم استخدام سيروم مضاد للرطوبة اعتماد تسريحة ذيل الحصان السوشيال ميديا الطقس البارد الطبقات طقس

