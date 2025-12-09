لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء اليوم في هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خريطة فصل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى والمناطق بمحافظة كفر الشيخ وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة في شبكات الكهرباء.

وذكرت الشركة، خلال بيان لها، المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي وهي : متبول وتوابعها، العجوزين وتوابعها، جزء من دمرو، السبايعة وتوابعها، السعادة والروضة بمركز مطوبس، مجلس قروي الوزارية والقرى التابعة لها، منطقة شارع المستشفى، منطقة الشهداء، منطقة صباحي ببلطيم، منطقة المدرسة بسخا، منطقة الأحوال المدنية، كفر العرب وتوابعها.

وأشارت الشركة إلى أن فصل الكهرباء سيكون ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.