بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالدوائر الـ 30 الملغاة لانتخابات النواب

بدأت في التاسعة من صباح اليوم (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي للأردن ، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، بالدوائر الـ 30 الملغاة ،وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمّان والقنصلية المصرية في العقبة، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساء.



وكان اليوم الأول للتصويت أمس الاثنين قد شهد إقبالا لافتا من أبناء الجالية المصرية في الأردن، في الفترة المسائية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في المملكة.



وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقًا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



وكانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.