إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تحتفل بعيد الحبل بلا دنس

ميرنا رزق

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة بعيد لعذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية. 

ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب نبيل غالي اليسوعي، المرشد الروحي بمدرسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين، بالقبيسي، ومصر الجديدة، وأحد أبناء الكاتدرائية، بمشاركة الأب هديه تامر، أحد رعاة الكاتدرائية بالكاتدرائية.

وتحدث الأب يوسف غالي في عظة الذبيحة الإلهية عن نص العقيدة التي أقرها البابا بيوس التاسع عام 1854 حول "الحبل بأمنا مريم العذراء بلا دنس الخطيئة الأصلية" بإنعام خاص، لينطلق منها إلى نص إنجيل بشارة الملاك جبرائيل لأمنا مريم العذراء، حسب ما دونه معلمنا مار لوقا الإنجيلي البشير، الفصل الأول، مؤكدًا على انفتاح قلب مريم للدعوة الإلهية في شركة الثالوث بالآب، والابن، والروح القدس، ملبية دعوة الملاك بقولها: ها أنا امة للرب ليكن لي حسب قولك.

الأنبا إبراهيم إسحق عذراء القداس الكاتدرائية القداس الإلهي

