قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "قائد البحرية الروسية" أن مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية ارتفع إلى 100%.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي سيطرة روسيا على مدينة بوكروفسك، معتبرا أن ذلك خطوة مهمة نحو السيطرة على دونباس بالكامل.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 121 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ليس لديها الحق القانوني أو الأخلاقي في التنازل عن الأراضي لروسيا في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء وجود موسكو المستمر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتابع:"هل نفكر في التنازل عن أراضٍ؟ ليس لدينا الحق القانوني في ذلك، لا بموجب القانون الأوكراني ولا دستورنا ولا القانون الدولي".

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "ليس لدينا أي حق أخلاقي أيضًا والولايات المتحدة تحاول إيجاد حل وسط بشأن هذه القضية.



