فاركو يواجه المقاولون في انطلاقة نارية بالمجموعة الأولى لكأس عاصمة مصر

في تمام الخامسة مساءً، يستضيف استاد حرس الحدود بالإسكندرية مواجهة قوية تجمع بين فاركو والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق اليوم الثلاثاء منافسات النسخة الخامسة من البطولة، بمشاركة 21 فريقًا موزعين على 3 مجموعات، تضم كل منها 7 أندية، يتصدرها فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ويتواجد فاركو والمقاولون العرب في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا: الأهلي، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، إنبي، وغزل المحلة، وسط ترقب كبير لبداية صراع المجموعة.

وتشهد بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الجوائز، حيث يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، والوصيف على 4 ملايين، بينما ينال صاحب المركز الثالث 2 مليون جنيه، ويحصل الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يزيد من سخونة المنافسة بين الأندية الساعية للتتويج باللقب.