البنوك تبدأ فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم .. أهم الخدمات المقدمة للعملاء

بدأت البنوك المصرية في الاحتفال بفعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من مطلع ديسمبر الجاري حتى النصف الأول منه؛ حيث ركز الجهاز المصرفي على تفعيل الشمول المالي الموجه لفئات ذوي الهمم بتوجيه من البنك المركزي المصري.

إجراءات لزيادة الإنضمام الطوعي للبنوك

بموجب تلك الاجراءات والتي تتضمن قيام البنوك العاملة داخل السوق المصرية بحملات توعية مصرفية و تقديم خدمات ومنتجات مجانية لتشجيع جميع الفئات والشرائح على الإنضمام الطوعي للقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات المقدمة.

بنوك الحكومة تتحرك

في ذلك الإطار بدأ بنك القاهرة وهو أحد البنوك الحكومية في تنفيذ تلك التوجيهات من خلال زيادة معدلات استفادة ذوي الهمم من الخدمات والمنتجات البنكية التي تلبي إحتياجاتهم من خلال مجموعة من المزايا والعروض بدون مصروفات

أبرز الخدمات

فتح حسابات "وفر" بدون أي مصاريف ودون حد أدنى

إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقات "ميزة" مجاناً

الإصدار المجاني لمحفظة "قاهرة كاش"

وإتاحة الاشتراك في خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي دون رسوم.

فتح حسابات "وفر" الجاري لأصحاب النشاط الاقتصادي و"بيزنس" لأصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر دون حد أدنى، مع إصدار مجاني لبطاقة ميزة للخصم المباشر.

فروع خاصة بذوي الهمم

تجهيز وتهيئة مجموعة من الفروع المجهزة للتعامل مع ذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم تتضمن

ممرات مخصّصة لتسهيل الوصول إليها وإلى ماكينات الصراف الآلي ATM

تدريب الموظفين على أساسيات لغة الإشارة

تخصيص أرقام انتظار خاصة لذوي الهمم بما يسهم في تقليل مدة انتظارهم داخل الفروع.



توفير النماذج البنكية بطريقة برايل

إتاحة مواصفات المنتجات والشروط والأحكام على أسطوانات CD و عبرموقع البنك لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات المصرفية.

وتحرص البنوك المصرية على المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي ينظمها البنك المركزي المصري على مدار العام، والتي تشمل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي، واليوم العالمي للشباب، واحتفالية عيد الفلاح، واليوم العالمي للادخار، وصولاً إلى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

كما يتعاون بنك القاهرة الحكومي مع عدد من المؤسسات والجامعات بمختلف المحافظات في تنظيم ندوات للتثقيف المالي داخل مقراتهم، تعزيزاً لأهداف الشمول المالي ونشر الوعي بأهميته بين جميع فئات المجتمع، فضلاً عن تسهيل عملية فتح الحسابات خارج نطاق فروع البنك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء.