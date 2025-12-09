قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لنشر 2000 جندي في غزة
برلماني: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في أمريكا خطوة نحو تجفيف منابع التطرف
أزمة قلبية مفاجئة للاعب دير مواس داخل الملعب.. ووزير الرياضة يتدخل فورًا
لم ولن اترك مصر| أحمد فلوكس ينفي إقامته في السعودية
الصف الثاني لمنتخبات شمال إفريقيا تُسقط أبطال آسيا والخليج في كأس العرب
يديعوت أحرونوت: الشاباك دعم اغتيال السنوار والضيف في 2023 ورئيس الأركان عارض
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر في ستاد البيت قبل مواجهة الأردن بكأس العرب
إطلاق الإعلان العربى عن عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية
تعرف على الفيروس المنتشر حاليا بين المواطنين .. فيديو
قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لطلاب جامعة القاهرة ومدارس التأسيس العسكري لمستشفى أبو الريش للأطفال
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تسجل 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع
خبراء روس: من يستحوذ على منطقة القطب الشمالي يسيطر على العالم
رياضة

إعلامي يكشف اقتراح جديد من حسين لبيب بشأن الأزمة المالية لـ الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب
يمنى عبد الظاهر

شارك الإعلامي إسلام صادق، متابعيه، منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تحدث فيه عن أحدث المقترحات لحل الأزمة المالية بنادي الزمالك.


وكتب اسلام صادق: " حسين لبيب يدعو رموز الزمالك لجلسة طارئة لبحث كيفية إنهاء الأزمة المالية لحين عودة أرض أكتوبر أو بحث حلول بديلة".

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

ويستضيف نادي الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية غداً فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب إستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الأولي ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر.

غيابات الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

ويغيب محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" للمشاركة مع منتخب مصر فى كأس العرب، بينما يغيب محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب عن الفريق اللاعبون الدوليون محمود بنتايج مع منتخب المغرب، وعدي الدباغ مع منتخب فلسطين، وسيف الجزيري مع منتخب تونس، والأنجولي شيكو بانزا مع منتخب أنجولا استعدادًا لأمم أفريقيا.

كما يتواجد عبد الحميد معالى بالمغرب على خلفية الإنذار بفسخ التعاقد الذى أرسله للنادى خلال الأيام الماضية لعدم استلام مستحقاته.

ويغيب عبد الله السعيد وأحمد ربيع للتأهيل من الإصابة، ومحمد السيد للتجميد على خلفية عدم التجديد للعقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

