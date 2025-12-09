اكسبوتك تمنح درع تقدير لرئيس الشركة القابضة للمياه لدوره في إنجاح المعرض الدولي IWWI 2025

حرصت منظمة اكسبوتك الألمانية على إقامة مراسم خاصة لتكريم المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تقديرًا لدوره القيادي وجهوده البارزة في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي ودعم الشراكات الدولية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض IWWI 2025 .

وقام الدكتور محمد أبو المجد، ممثلاً عن الجانب الألماني، بتسليم درع التكريم للمهندس أحمد جابر، تعبيرًا عن تقدير الشريك الألماني لما قدمته الشركة القابضة من دعم وتنسيق وجهد تنظيمي على مدار عام كامل من الاستعدادات لإنجاح هذا الحدث الدولي، الذي يعد من أكبر فعاليات المياه في منطقة الشرق الأوسط.

حضور مكثف

وفي كلمته، أكد المهندس أحمد جابر أن مؤتمر IWWI 2025 شهد حضورًا مكثفًا وغير مسبوق من ممثلي الشركة القابضة والشركات التابعة، مع تبادل واسع للخبرات والتجارب بين المشاركين المحليين والدوليين.

وأعرب عن تقديره العميق لفرق العمل التي شاركت في الإعداد والتنظيم وإدارة الجلسات العلمية والمعرض، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة جهد جماعي بذله العاملون بكل إخلاص، وأنه يمثل نقطة انطلاق قوية نحو مرحلة جديدة من التطوير المستند إلى الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار جابر إلى أن النسخة الحالية من المعرض جسّدت مستوى عالميًا في التنظيم والمحتوى العلمي والمعروضات، مؤكدًا أن معرض IWWI خلال السنوات القادمة سيشهد مشاركة أوسع من الشركات الدولية وتعاظم دور مصر كمركز إقليمي لصناعة وتحلية ومعالجة المياه.

وأكد أن التكنولوجيات الحديثة – وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والنظم الذكية للتحكم، وتقنيات التحلية والمعالجة المتقدمة – ستُسهم بشكل كبير في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها قطاع المياه، وأن أحد أبرز طموحات الشركة القابضة هو ربط جميع الشركات التابعة ضمن منظومة رقمية موحدة تعزز التكامل وتحسّن مستوى الخدمات على مستوى الجمهورية.

واختتم المهندس أحمد جابر كلمته بتوجيه الشكر إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعمها المستمر لهذا الحدث الدولي، مؤكدا استمرار الشركة القابضة في تنفيذ رؤية الدولة نحو تطوير القطاع وتحسين الخدمات وفق أعلى معايير الاستدامة.

وأعرب الدكتور محمد أبو المجد، ممثل الجانب الألماني، عن بالغ تقديره لوزارة الإسكان والمهندس أحمد جابر، مؤكداً أن التعاون المصري–الألماني في مجال المياه يشهد واحدة من أقوى مراحله خلال هذه الدورة من المؤتمر.

وأشار إلى أن ما تم تنظيمه داخل معرض IWWI 2025 يعكس احترافية عالية في الإعداد والتجهيز، مشيرًا إلى أن اللجنة الألمانية تابعت بشكل مباشر جهود الشركة القابضة وفريق العمل على مدار عام كامل، مما أسهم في تقديم نسخة تضاهي أكبر المعارض الدولية المتخصصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت عبد الوهاب، المدير التنفيذي لمؤتمر IWWI 2025 ورئيس اللجنة العلمية، أن قيادة الشركة القابضة دعمت المؤتمر منذ اللحظة الأولى، وكان لها دور حاسم في خروجه بالصورة المشرفة التي شهدها الحضور المحلي والدولي.

وأشار رفعت إلى أن المهندس أحمد جابر لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز إنجاح المؤتمر والمعرض، من خلال دعمه المستمر والتواصل الفعال مع العارضين والشركات ممثلة القطاع الخاص والعام، من خلال جولة تفقدية مستفيضة شملت متابعة أحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، ما أسهم في صياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق، تدعم رؤية مصر للتحول نحو منظومة مياه أكثر استدامة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن كلمة رئيس القابضة للمياه فى الجلسة الختامية للمؤتمر، وإشادته بالتنظيم والإعداد والتوصيات الخاصة بالمؤتمر تمثل دفعة قوية لنسخة المؤتمر والمعرض القادمة، والتي وجه رئيس القابضة للمياه للبدء على الفور للإعداد للنسخة القادمة للمؤتمر والمعرض والمزمع عقدها من 26 إلى 28 اكتوبر 2026.

