«العمل الأهلى من المبادرة إلى الأثر» حلقة نقاشية بمجمع إعلام الخارجة بالوادى الجديد

بدأ مجمع إعلام الخارجة بالوادي الجديد أولى فعالياته بالحلقة النقاشية “العمل الأهلى من المبادرة إلى الأثر”، بمقر مركز الدكتور حسن حلمى، برئاسة ناصف أنيسى.

شارك فى الحلقة عدد من رؤساء مجالس وأعضاء الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات وشباب وموجهى البيئة وخدمة المجتمع بقطاع التعليم.

وتحدث فى الحلقة الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة البيئة، حيث استهلت اللقاء دعاء سعد، نائب مدير مجمع الإعلام، بشرح أهداف الحملة ودور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر الوعى بثقافة أهمية العمل الأهلى فى التنمية الوطنية.

كما أوضحت الهدف من الندوة، متحدثة عن مركز الدكتور حسن حلمى كنموذج لمبادرة أهلية تطوعية ناجحة ماديا واجتماعيا بدأت بفكرة، واليوم هى صرح كبير يهتم بذوى الاحتياجات الخاصة بكل محافظات الجمهورية ويقدم لهم جميع الخدمات المطلوبة بشكل مجانى، وهو مؤسسة قائمة على التطوع بشكل كامل.

فى السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى محمود دور الجامعة فى تنمية المجتمع كأحد روافد العمل الأهلى التنموى، مشيرا إلى بعض المبادرات والقوافل التى شاركت فيها الجامعة بشكل فعال مثل القوافل الطبية المجانية لكلية الطب، وأيضا حملة لجمع الأدوية ستطلقها كليه الصيدلة.

وشرح الهدف من إنشاء كيان التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بالإضافة إلى حديثه عن مفهوم التطوع وأنواعه وأهميته فى التكافل والمساندة بجانب دور الدولة، وشرح أهميته فى حل المشكلات الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن المشكلات الاقتصادية دائما تسبب أزمات اجتماعية تؤثر على المجتمع والتنمية بشكل سلبى.

وفى نهاية الحلقة، أوصى بضرورة تكثيف برامج التوعية بين فئات الشباب بأهمية المشاركة فى العمل الأهلى كواجب وطنى.

أدارت اللقاء الإعلامية دعاء سعد، نائب مدير المجمع، تحت إشراف أزهار عبد العزيز، مدير المجمع.