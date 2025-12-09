589 ألف مشجع في مدرجات ملاعب كأس العرب.. وموقعة السعودية والمغرب الأعلى حضورا

شهدت بطولة كأس العرب 2025 حضورًا جماهيريًا لافتًا في مختلف ملاعب قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الجماهير 589,406 مشجعًا على مدار مباريات دور المجموعات، بمتوسط 34,671 ألف متفرج في المباراة الواحدة.

وبرزت القمة العربية بين السعودية والمغرب كأكثر المباريات جذبًا للجماهير، حيث سجلت حضورًا قياسيًا بلغ 78,131 مشجعًا، لتصبح المباراة الأعلى في البطولة حتى الآن، وتعكس حجم الترقب والإثارة التي صاحبتها.

أبرز الحضور الجماهيري للمباريات:

سوريا × تونس: 26,966 مشجع

قطر × فلسطين: 61,475 مشجع

المغرب × جزر القمر: 10,246 مشجع

الكويت × مصر: 24,632 مشجع

السعودية × عمان: 21,628 مشجع

السودان × الجزائر: 37,143 مشجع

العراق × البحرين: 9,358 مشجع

الإمارات × الأردن: 30,759 مشجع

السعودية × جزر القمر: 32,219 مشجع

عمان × المغرب: 37,996 مشجع

الأردن × الكويت: 35,933 مشجع

البحرين × الجزائر: 20,260 مشجع

السودان × العراق: 38,639 مشجع

مصر × الإمارات: 36,299 مشجع

سوريا × فلسطين: 39,571 مشجع

قطر × تونس: 48,151 مشجع

السعودية × المغرب: 78,131 مشجع (الأعلى حضورًا)