30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
رياضة

589 ألف مشجع في مدرجات ملاعب كأس العرب.. وموقعة السعودية والمغرب الأعلى حضورا

كأس العرب
كأس العرب
إسراء أشرف

شهدت بطولة كأس العرب 2025 حضورًا جماهيريًا لافتًا في مختلف ملاعب قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الجماهير 589,406 مشجعًا على مدار مباريات دور المجموعات، بمتوسط 34,671 ألف متفرج في المباراة الواحدة.

وبرزت القمة العربية بين السعودية والمغرب كأكثر المباريات جذبًا للجماهير، حيث سجلت حضورًا قياسيًا بلغ 78,131 مشجعًا، لتصبح المباراة الأعلى في البطولة حتى الآن، وتعكس حجم الترقب والإثارة التي صاحبتها.

أبرز الحضور الجماهيري للمباريات:

سوريا × تونس: 26,966 مشجع

قطر × فلسطين: 61,475 مشجع

المغرب × جزر القمر: 10,246 مشجع

الكويت × مصر: 24,632 مشجع

السعودية × عمان: 21,628 مشجع

السودان × الجزائر: 37,143 مشجع

العراق × البحرين: 9,358 مشجع

الإمارات × الأردن: 30,759 مشجع

السعودية × جزر القمر: 32,219 مشجع

عمان × المغرب: 37,996 مشجع

الأردن × الكويت: 35,933 مشجع

البحرين × الجزائر: 20,260 مشجع

السودان × العراق: 38,639 مشجع

مصر × الإمارات: 36,299 مشجع

سوريا × فلسطين: 39,571 مشجع

قطر × تونس: 48,151 مشجع

السعودية × المغرب: 78,131 مشجع (الأعلى حضورًا)

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

جيسيكا حسام الدين

جيسيكا حسام الدين تنتهي من تصوير اندر ايدج و32b يفتتح سلسلة عروضه العالمية في قرطاج

نقابة المهن التمثيلية

تركت إرثا فنيا وتربويا عظيما .. المهن التمثيلية تنعى منى صادق

نيكولا خوري وثريا بغدادي

تستحق تقديمها في عمل سينمائي| نيكولا خوري : ثريا بغدادي شخصية استثنائية .. خاص

بالصور

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

