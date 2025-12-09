589 ألف مشجع في مدرجات ملاعب كأس العرب.. وموقعة السعودية والمغرب الأعلى حضورا

شهدت بطولة كأس العرب 2025 حضورًا جماهيريًا لافتًا في مختلف ملاعب قطر، حيث بلغ إجمالي عدد الجماهير 589,406 مشجعًا على مدار مباريات دور المجموعات، بمتوسط 34,671 ألف متفرج في المباراة الواحدة.
وبرزت القمة العربية بين السعودية والمغرب كأكثر المباريات جذبًا للجماهير، حيث سجلت حضورًا قياسيًا بلغ 78,131 مشجعًا، لتصبح المباراة الأعلى في البطولة حتى الآن، وتعكس حجم الترقب والإثارة التي صاحبتها.
أبرز الحضور الجماهيري للمباريات:
سوريا × تونس: 26,966 مشجع
قطر × فلسطين: 61,475 مشجع
المغرب × جزر القمر: 10,246 مشجع
الكويت × مصر: 24,632 مشجع
السعودية × عمان: 21,628 مشجع
السودان × الجزائر: 37,143 مشجع
العراق × البحرين: 9,358 مشجع
الإمارات × الأردن: 30,759 مشجع
السعودية × جزر القمر: 32,219 مشجع
عمان × المغرب: 37,996 مشجع
الأردن × الكويت: 35,933 مشجع
البحرين × الجزائر: 20,260 مشجع
السودان × العراق: 38,639 مشجع
مصر × الإمارات: 36,299 مشجع
سوريا × فلسطين: 39,571 مشجع
قطر × تونس: 48,151 مشجع
السعودية × المغرب: 78,131 مشجع (الأعلى حضورًا)