جامعة الدلتا تكرم زاهي حواس بجائزة شخصية العام

شهدت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمد ربيع ناصر، احتفالية كبرى لتكريم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس ومنحه جائزة شخصية العام لهذا العام.

يأتي التكريم تقديرًا لإسهاماته الرائدة وجهوده الكبيرة في خدمة الثقافة المصرية وحفظ التراث الوطني، والدور المحوري الذي لعبه في تعزيز مكانة الآثار المصرية عالميًا من خلال اكتشافاته وإنجازاته العلمية المشرفة.

عكست شهادة التكريم التي تسلمها الدكتور محمد حسن مدير العلاقات العامة بمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث نيابة عن الدكتور "حواس" تمنيات القائمين على الجائزة له "بدوام التوفيق والسداد".



شهدت الاحتفالية حضورًا مميزًا ضم كلاً من المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض - وزير التنمية المحلية، والدكتور مفيد شهاب - وزير التعليم العالي الأسبق، ومحافظي القاهرة والدقهلية، ونقيب الأشراف، والأمين العام للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بالإضافة إلى قيادات الجامعة.