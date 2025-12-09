وزن الريشة.. تفاصيل أخف سماعة في العالم

تشهد تكنولوجيا السماعات الذكية تحولًا جديدًا مع الكشف عن سماعة تُعد من أخف السماعات في العالم، حيث لا يتجاوز وزن كل قطعة 5.1 جرام فقط، ما يمنح المستخدمين شعورًا يشبه ارتداء "وزن الريشة".

ويأتي المنتج بتصميم مبتكر يعتمد على هيكل مرن يوفر ثباتًا عاليًا على الأذن حتى أثناء الحركة السريعة أو ممارسة التمارين، وهو ما تؤكده التجارب التي أبرزت قدرتها على البقاء في مكانها دون سقوط.

ويرتكز الابتكار على تقنية الاستماع المفتوح، التي تسمح بسماع الصوت بوضوح مع بقاء الأذن مدركة للأصوات المحيطة، ما يعزز الأمان والراحة أثناء التنقل.

كما تقوم السماعة برصد الضوضاء في الزمن الحقيقي وضبط مستوى الصوت تلقائيًا لتحقيق توازن مثالي بين الجودة وسهولة المتابعة.

وتقدم هواوي العالمية هذا المنتج بعدة ألوان تشمل الوردي والأزرق والأبيض والأسود، مع تصميم عصري يناسب مختلف الاستخدامات اليومية. ويعكس هذا الإطلاق التزام الشركة بتطوير أجهزة تجمع بين الخفة والابتكار، موجهةً للمستخدمين الذين يبحثون عن سماعة مريحة لا تسبب أي إرهاق حتى عند استخدامها لفترات طويلة.