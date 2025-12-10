قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
بمشاركة اللبنانية لولا جفان.. أحمد سعد يستعد لإحياء أضخم حفلات العبور الأحد المقبل |صور
متحدث الحكومة: تطوير منطقة الأهرامات يمتد من مطار سفنكس حتى دهشور بالتنسيق مع اليونسكو
مناقشات مستمرة.. السفير الأمريكي بأنقرة: «إس-400» لم يعد عائقًا أمام مقاتلات «إف-35» التركية
ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد يفوز 3-2 على ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا
متى يُؤجّل تنفيذ العقوبة؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح الحالات والضوابط
موناكو الفرنسي يقتنص فوزًا ثمينًا من جلطة سراي في ليلة مثيرة بالدوري الأوروبي
برشلونة يقلب الطاولة على «فرانكفورت» ويفوز 2-1 في دوري أبطال أوروبا
تشيلسي يفشل في الحفاظ على تقدمه ويسقط أمام أتالانتا بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا
توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025: تقدير المساحة الشخصية

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

 خصص وقتًا للعلاقة. سيكون النجاح المهني حاضرًا، وأحوالك المالية جيدة. لن تواجه أي مشاكل كبيرة. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

اطلب المساعدة عند الحاجة، وتقبّل الملاحظات بأدب دون أن تأخذها على محمل شخصي. اجعل رسائلك مختصرة، واحترم زملاءك، واشكرهم على دعمهم. جرّب تحسينًا بسيطًا واحدًا لروتينك، وتذكّر مراجعة تقدمك أسبوعيًا.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

قد تواجه مشاكل تتعلق بالغرور في علاقتك العاطفية، وقد تتحول بعض الهزات إلى كارثة اليوم، عليك أيضًا تقدير المساحة الشخصية لحبيبك ستتحول بعض العلاقات إلى زيجات، ستحظى علاقتك بدعم والديك. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 على كبار السن الحرص على تقليل تناول الزيت والسكر. قد تشعر بألم في المفاصل، وقد تكون هناك أيضًا مشاكل في الجلد والأسنان، يجب عليك أيضًا اتباع جميع قواعد المرور أثناء القيادة. قد يُصاب الأطفال بكدمات طفيفة أثناء اللعب اليوم. 

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

يمكن لمن لديه مقابلة حضورها بثقة. سيحتاج متخصصو تكنولوجيا المعلومات، والميكانيكا، والسيارات، والإلكترونيات، والإعلان، والإدارة، والخدمات المصرفية إلى صقل مهاراتهم حافظ على علاقة منسجمة مع الشريك، وتجنّب التسرع في اتخاذ قرارات تجارية. 

