امتحان تجريبي لأولى و 2 ثانوي 24 ديسمبر لمراجعة كفاءة الشبكات والتابلت

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ، بتكليف جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بإعداد امتحان تجريبي للصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - و عام ) والثاني الثانوي ، للتأكد من مدى جاهزية الشبكات وأجهزة التابلت داخل المدارس الثانوية ، وذلك لإجراء مراجعة فنية شاملة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قيام كل إدارة تعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بوضع امتحان تجريبي لمادة دراسية واحدة بحيث تكون الحصة الثانية مخصصة للصف الثاني الثانوي والحصة الرابعة مخصصة للصف الأول الثانوي ( بكالوريا - و عام ) وذلك يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدريب طلاب الصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - وعام ) والثاني الثانوي العام على نمط الامتحانات الإلكترونية ومتابعة جاهزية المدارس الثانوية لعقد الامتحانات وفق المنظومة الإلكترونية المعتمدة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت



وكانت قد أصدرت المدارس الثانوية، تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالحضور إلى المدرسة بجهاز التابلت لضبط الشبكة وتحديث منصة الامتحان علي الجهاز استعدادا للامتحانات وخاصة بعد التحديثات الأخيرة



وشددت المدارس الثانوية علي طلاب أولي وتانية ثانوي، على أنه بعد اصدار تحديث لمنصة الامتحان Swift Assess V1.9.15، فلن لن تفتح أي منصة امتحان أخري علي جهاز التابلت، موجها تعليمات للطلاب وهي :-

- لابد من ضبط الوقت والتاريخ على التابلت في حالة عدم ضبطه يتسبب في ثلاثة مشاكل وهي « لن تفتح منصة الامتحان، لن يقبل التابلت أي تحدیث ننفذه على التابلت، ولا يفتح على الانترنت رغم الشبكة متصلة.

- يجب تعديل وارجاع التابلت كما كان يوم استلامه:-

- يجب حذف بيانات السجل من جوجل كروم وكذلك غلق علامات التبويب بأعلى جوجل كروم نغلقها من علامه X بأعلى الشاشة.

- يجب التأكد من التاريخ والوقت بأعلى شاشه التابلت.

- ممنوع تكبير الخط أو تكبير الشاشة.

- تغيير الشاشة الغامقة السوداء واقوم بتغييرها للفاتح.

- مده تشغيل الشاشة 30 دقيقه.

- ممنوع تأجيل أى مشاكل ليوم الامتحان نفسه

- كل طالبة تتحمل مسؤولية الإهمال ومسئولية عدم تنفيذ التعليمات

- يجب الحضور بالتابلت لحل أي مشكله.