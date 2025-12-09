قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
رسمياً.. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية خلال مباراة مصر وإيران بكأس العالم
إنشاء فرع لـ نادي الزمالك في أسيوط الجديدة
المؤبد لـ معتز مطر ومحمد ناصر والمشدد لـ 10 آخرين في قضية الهيكل الإداري
الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد
دونالد ترامب: بايدن يتحمل أزمة الاقتصاد وحرب أوكرانيا
بإشراف يحيى موسى.. مخطط جديد للجماعة داخل الزنزانة بقيادة أبو بركة وجهاد الحداد | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان تجريبي لأولى و 2 ثانوي 24 ديسمبر لمراجعة كفاءة الشبكات والتابلت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ، بتكليف جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية بإعداد امتحان تجريبي للصفين الأول الثانوي  ( بكالوريا - و عام ) والثاني الثانوي ، للتأكد من مدى جاهزية الشبكات وأجهزة التابلت داخل المدارس الثانوية ، وذلك لإجراء مراجعة فنية شاملة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قيام كل إدارة تعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بوضع امتحان تجريبي لمادة دراسية واحدة بحيث تكون الحصة الثانية مخصصة للصف الثاني الثانوي والحصة الرابعة مخصصة للصف الأول الثانوي ( بكالوريا - و عام ) وذلك يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تدريب طلاب الصفين الأول الثانوي ( بكالوريا - وعام ) والثاني الثانوي العام على نمط الامتحانات الإلكترونية ومتابعة جاهزية المدارس الثانوية لعقد الامتحانات وفق المنظومة الإلكترونية المعتمدة في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026

تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت
 

وكانت قد أصدرت المدارس الثانوية، تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالحضور إلى المدرسة بجهاز التابلت لضبط الشبكة  وتحديث منصة الامتحان علي الجهاز استعدادا للامتحانات وخاصة بعد التحديثات الأخيرة
 

وشددت المدارس الثانوية علي طلاب أولي وتانية ثانوي، على أنه بعد اصدار تحديث لمنصة الامتحان Swift Assess V1.9.15، فلن لن تفتح أي منصة امتحان أخري علي جهاز التابلت، موجها تعليمات للطلاب وهي :- 
-  لابد من ضبط الوقت والتاريخ على التابلت في حالة عدم ضبطه يتسبب في ثلاثة مشاكل وهي « لن تفتح منصة الامتحان، لن يقبل التابلت أي تحدیث ننفذه على التابلت، ولا يفتح على الانترنت رغم الشبكة متصلة. 
- يجب تعديل وارجاع التابلت كما كان يوم استلامه:-
- يجب حذف بيانات السجل من جوجل كروم وكذلك غلق علامات التبويب بأعلى جوجل كروم نغلقها من علامه X بأعلى الشاشة.
- يجب التأكد من التاريخ والوقت بأعلى شاشه التابلت.
- ممنوع تكبير الخط أو تكبير الشاشة.
- تغيير الشاشة الغامقة السوداء واقوم بتغييرها للفاتح.
- مده تشغيل الشاشة 30 دقيقه.
- ممنوع تأجيل أى مشاكل ليوم الامتحان نفسه
- كل طالبة تتحمل مسؤولية الإهمال ومسئولية عدم تنفيذ التعليمات
- يجب الحضور بالتابلت لحل أي مشكله.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس الأول الثانوي التابلت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. بمواصفات احترافية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Note 15 5G .. وOpenAI تثير الجدل بوقف اقتراحات بعض التطبيقات فما القصة؟

فولكس فاجن

أوروبا تمنح فولكس فاجن إعفاء جمركيا على سياراتها الصينية

اخف سماعة بالعالم

وزن الريشة.. تفاصيل أخف سماعة في العالم

بالصور

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

فيديو

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد