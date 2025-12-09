قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هيزوّد الإحساس بيها بقوة بكره | تنبيه عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

هطول أمطار غزيرة مفاجئ وجده المواطنون في مصر خلال الساعات القليلة الماضية بدون أي مقدمات، في إعلان صريح عن بدء فصل الشتاء، قبل موعده.

طقس

الهيئة العام لـ الأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس المتوقع في البلاد، حيث تشهد البلاد غدًا الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا فى مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس تكوَن شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إضافة إلى فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ الدقهلية دمياط - بورسعيد الغربية - المنوفية - الشرقية - مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

كذلك تشهد حالة الطقس فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

وقالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط) مطروح - العلمين الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش وسرعات الرياح من (50:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

الطقس غدا بالساعات

وحذرت الأرصاد الجوية من أنه قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريباً الآتى:

- تساقط لحيات البرد على بعض المناطق.

- نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق.

- ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة

وذكرت الأرصاد أنه يتم إصدار هذا التنبؤ من خلال دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس ويتم التحديث فى حالة حدوث أى تغيير يرجى متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الشتاء

