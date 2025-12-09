الوطنية: انتهاء أعمال التصويت بالخارج لليوم الثاني من انتخابات النواب بـ31 مقرا

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن تم الانتهاء من أعمال التصويت لليوم الثاني من الدوائر الملغاة بانتخابات النواب ببعض المقرات الانتخابية بالخارج بعدد 31 مقر وجار متابعة عملية الفرز والحصر العددي .

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :"يتبقى 108 مقر انتخابي حول العالم ويتم الغلق تباعا ومتابعة عملية الفرز".

وتابع :" العديد من وكلاء المترشحين متواجدين في دول العربية لاستلام نموذج الحصر العددي ".

وأكمل احمد بنداري:" أتقدم بالشكر لأبناء مصر الاوفياء في الخارج الذي لم تمنعهم الظروف المناخية السيئة في العديد من الدول والنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ".