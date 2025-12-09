شادي عيسي: مشهد المنتخب في بطولة كأس العرب لا يحتاج أي تبرير للفشل

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وعلق الناقد الرياضي شادي عيسي علي تصريحات حلمي طولان عبر حسابه علي فيسبوك :لا داعي للتبرير يا كابتن حلمي مشهد المنتخب في بطولة العرب واضح ولا يحتاج أي تبرير للفشل الذريع.

وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.

وعلق حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر الثاني على خروج الفراعنة من بطولة كأس العرب.

وقال طولان عبر المؤتمر الصحفي إن منتخب مصر ولد يتيما بفعل فاعل ولم يلق دعما سوى من اثنين فقط هما المهندس هاني أبوريدة ومن إعلامي واحد وهو الاعلامي مدحت شلبي.

وتابع طولان: منتخب مصر الثاني لم يلق أى دعم من أحد وكان هناك كلام كثير قبل البطولة بأنها ودية وليست رسمية.

وواصل: الأندية في البلاد العربية أوقفت الدوري لتجهيز المنتخبات للبطولة العربية عدا مصر، لأن الدوري في نظر الكثير أهم من منتخب مصر.

وشدد على أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تُحسم في ملف كرة القدم داخل مصر.

وأشار حلمي طولان إلى أن منتخب مصر أهدر اليوم أكثر من ست فرص، بينما أحرز منتخب الأردن من الثلاث فرص التي توجت بأهداف من بينها ضربة جزاء.

وتابع طولان أن المسئول عن ما حدث في البطولة هو واحد فقط رفض ايقاف الدوري وضحى بسمعة مصر وسمعة الكرة المصرية.