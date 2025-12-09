تأهيل الشباب .. تعاون مصري مع البنك الدولي لتطوير سوق العمل

كشفت هند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، تفاصيل اجتماع وزير العمل محمد جبران مع فريق من البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري.

وقالت السنوسي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك تقرير شامل عن مؤشرات رأس المال البشري المصري ويشمل الصحة والتعليم والعمل ".



وتابعت" التعاون مع البنك الدولي في قطاع سوق العمل قائم على الدعم الفني لدراسات سوق العمل وتطوير سوق العمل وإدخال المزيد من الشباب في سوق العمل".



واكملت هند السنوسي :" تم التعرف في التقرير على أسباب نقص المهارات لدى بعض الشباب وكيفية التغلب على ذلك".



وتابعت هند السنوسي :" نعمل على ملف تدريب الشباب والتعرف على احتياجات أصحاب الاعمال وتدريب الشباب على المهارات التي تحتاجها كل مهنة".

