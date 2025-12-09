قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتحت مصنع الحجج والشماعات | تصريح صادم من لميس الحديدي لـ حلمي طولان
كهرباء الإسماعيلية يقلص النتيجة أمام الزمالك بهدف ثانٍ بقدم شيكا
رسميًا .. اتحاد الكرة يرفض إقامة أنشطة دعم المثلية بمباراة مصر وإيران بكأس العالم
الإسكان تحمل شركة مقاولات تكلفة إصلاح خط المياه المغذي لمدينة الشروق | صور
موعد مباراة الجزائر القادمة في دور ربع نهائي كأس العرب 2025
حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن
تحذيرات الأرصاد الجوية .. وموقف تعطيل الدراسة
الحل قريب أوي | رسالة عاجلة من وزير الرياضة للجماهير بشأن أرض الزمالك
كلمت العائلة | رسالة وزير الرياضة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
بهدفي شريف وكايد .. الزمالك يتقدم بثلاثية علي كهرباء الإسماعيلية
ننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات
أحمد موسى: الفلوس بتترمي وفّروها لحد ما يكون عندنا كورة بجد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أثرت على مزاج الجماهير.. إعلامي عن خروج المنتخب: مكنتش متخيل إننا نتغلب 3

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد البدوي

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ خسارة منتخب مصر أمام الأردن بثلاثية نظيفة في بطولة كأس العرب شكلت حالة من الإرباك وخيبة الأمل لدى الشارع المصري.

نتيجة غير متوقعة

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ النتيجة كانت غير متوقعة، حيث كان يتوقع تعادلًا أو فوزًا بسيطًا لمصر، موضحًا أن الهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أثرت بشكل كبير على مزاج جماهير الكرة في مصر.

وتابع، أن هذه الهزيمة تمثل مشكلة كبيرة تتطلب وقفة وتحليلًا دقيقًا، مؤكّدًا على ضرورة التفكير الجاد في الطريق الأمثل لتجاوز الوضع الحالي وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. 

مراجعة الأداء

وأضاف أن الأمر يستدعي مراجعة الأداء وتحديد ما يجب تغييره لضمان تحسين مستوى المنتخب في المستقبل.

المزاج العام للمصريين

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على أن كرة القدم تؤثر على المزاج العام للمصريين، وأن منتخب مصر يمثل كل المواطنين، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي والمسؤول لتفادي مثل هذه الهزائم في القادم من المباريات.

خالد أبو بكر الأردن كأس العرب بطولة كأس العرب

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية يعود من بعيد بثلاثية في شباك الزمالك

انتر ميلان

تورام ومارتينيز يقودان تشكيل إنتر ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

محمد فاروق

محمد فاروق: فضيحة بمعني الكلمة للكرة المصرية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد