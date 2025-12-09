أثرت على مزاج الجماهير.. إعلامي عن خروج المنتخب: مكنتش متخيل إننا نتغلب 3

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ خسارة منتخب مصر أمام الأردن بثلاثية نظيفة في بطولة كأس العرب شكلت حالة من الإرباك وخيبة الأمل لدى الشارع المصري.

نتيجة غير متوقعة

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ النتيجة كانت غير متوقعة، حيث كان يتوقع تعادلًا أو فوزًا بسيطًا لمصر، موضحًا أن الهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أثرت بشكل كبير على مزاج جماهير الكرة في مصر.

وتابع، أن هذه الهزيمة تمثل مشكلة كبيرة تتطلب وقفة وتحليلًا دقيقًا، مؤكّدًا على ضرورة التفكير الجاد في الطريق الأمثل لتجاوز الوضع الحالي وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

مراجعة الأداء

وأضاف أن الأمر يستدعي مراجعة الأداء وتحديد ما يجب تغييره لضمان تحسين مستوى المنتخب في المستقبل.

المزاج العام للمصريين

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على أن كرة القدم تؤثر على المزاج العام للمصريين، وأن منتخب مصر يمثل كل المواطنين، لافتًا إلى أهمية العمل الجماعي والمسؤول لتفادي مثل هذه الهزائم في القادم من المباريات.