أحمد موسى يتساءل عن المنظومة الكروية في مصر : هو إحنا عندنا دوري؟.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن حزنه وغضبه من أداء المنتخب في بطولة كأس العرب، قائلا: أنا بعبر عن الشعب اللي زعلان ومقهور.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، تتفرج على الكورة في مصر عشان دمك يتحرق، إحنا مش عارفين نفوز ماتش في كأس العرب.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، موجها كلامه لحلمي طولان، الذي قال إنه لم يجد الدعم من المسئولين، قائلًا: لما أنت محدش بيدعمك ليه روحت البطولة، وكنت طلعت وأتكلمت ولا جاي تقول دلوقتي بعد الخروج المهين.

وأكمل: هو إحنا عندنا دوري يا سيادة النائب أحمد دياب، ليه موقفتش الدوري، إحنا أصلا معندناش دوري إحنا بنضحك على بعض، هو حد مهتم بيه، طيب أنا راجل بحب الأهلي والكورة والرياضة معرفش مين الأول والتاني، لسه الزملاء في الكنترول بيقولوا سيراميكا الأول.