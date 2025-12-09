هوه دا الكلام | أحمد موسى: في 10 أيام يتحكم بالإعدام ضد المعتدي على أطفال مدرسة الإسكندرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على حكم المحكمة في التعدي علي طلاب مدرسة شهيرة بالإسكندرية، قائلا :"هو ده الكلام وهو ده العدل وفي عشر أيام بالتمام والكمال وخرج حكم الاعدام".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يوجه التحية للنيابة العامة والقضاء المصري على عملها في هذه القضية والتعدي على طلاب مدرسة شهيرة في الإسكندرية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن محكمة جنايات الإسكندرية قررت، اليوم الثلاثاء، فى القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إحالة أوراق المتهم «س.خ.ر»، عامل الخدمات بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة المندرة، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 1 فبراير 2026 للنطق بالحكم.

