قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 سنوات من العطاء .. «سون» يُودّع جماهير توتنهام بعد رحيله للدوري الأمريكي
6 ساعات من الجحيم.. 7 طائرات أوكرانية تخترق أجواء موسكو قبل إسقاطها
الإعلان الرسمي قريبًا.. أشرف صبحي يُطمئن جماهير الزمالك: أزمة الأرض على وشك الحل
رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان
أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف
طقس الأربعاء .. الأرصاد تحذّر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق
مصر تعود بقوة لغرب إفريقيا .. مركز طبي مصري يُصبح علامة فارقة في جامبيا | تفاصيل
شبح الإقالة.. «أبومسلم»: حسام حسن تجنّب كأس العرب خوفًا من الإخفاق والضغوط
«لجأنا إليك ولم تفعل شيئًا».. حلمي طولان يُثير الجدل بعد خروج مصر من كأس العرب
محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب
في غياب محمد صلاح .. ليفربول يفوز على إنتر ميلان 1-0 في دوري أبطال أوروبا
الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يوجه بتحرير مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق لأحد المخابز ويتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في جولةٍ مفاجئة 
الزملوط يوجّه بتحرير مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق لأحد المخابز بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لأحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتحرير مخالفة للمخبز لعدم وجود موازين وتوقيع غرامة مالية لمخالفة الوزن المقرر للرغيف، والتلاعب بحق المواطنين في الحصول على الدعم ورغيف مطابق للمواصفات، وتوجيه إنذار بالغلق مع وقف حصته من الدقيق حتى نهاية الإسبوع الحالي لحين سداد الغرامة، يتم بعدها إغلاق المخبز بشكل نهائي من منظومة الوزارة.

كما كلّف التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من التزامها بالأوزان وتطبيق مبادرة "حقك بالميزان" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة قانونية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز الخارجة

في جولةٍ مفاجئة صباح اليوم، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز؛ وذلك لمتابعة سير منظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء منظومة الشكاوى والشباك الواحد، وآليات التعامل مع المعاملات اليومية، مؤكدًا على الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء كافة المعاملات، بما يضمن تكامل الإجراءات بين مختلف جهات العمل والإدارات.

وحرص الزملوط على الاستماع لعدد من المواطنين داخل المركز للاطمئنان على انتظام سير العمل دون معوقات، موجّهًا بدراسة ربط منظومة العمل بين المركز والبنك الزراعي وصندوق استصلاح الأراضي؛ لحوكمة منظومة العمل المشترك، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين؛ تقديرًا لالتزامهم وجهودهم في إنجاز المهام وتحقيق مستوى متميز من الانضباط والخدمة.

علاج نحو 50 ألف نخلة ضد السوسة الحمراء بالوادي الجديد


أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن علاج 59437 نخلة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

انخفاض معدلات الإصابة بالنخيل

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن معدلات إصابة النخيل بالمحافظة انخفضت عن العام الماضي حيث بلغ عدد الإصابات العام الماضي 39618 نخلة في عام 2024 بينما وصل عدد النخيل المصاب عام 2025 إلى 21051 نخلة بسبب الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية في إطار مبادرة المكافحة التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد لمواجهة هذه الحشرة من خلال توفير لوجستي ومادي ودعم صندوق مكافحة آفات النخيل بالمحافظة.

وأضاف المرسي، أن المديرية توفر كافة مستلزمات المقاومة لهذه الحشرة خاصة المبيدات والكبريت الزراعي مع توفير ماكينات الرش وتدريب المزارعين على اكتشاف الإصابة في مراحلها المبكرة وطرق العلاج والمقاومة نظرا لما يمثله محصول البلح كمحصول استراتيجي لمزارع المحافظة.

انسحاب 10 مرشحين مع الساعات الأخيرة.. انطلاق انتخابات النواب 2025 بالوادي الجديد

تضم محافظة الوادي الجديد دائرتين انتخابيتين فقط، الأولى: الخارجة وباريس.
الثانية: الداخلة وبلاط والفرافرة.

ويُخصص لكل دائرة مقعد فردي واحد، ضمن الدوائر التي أُعيدت فيها الانتخابات بقرار المحكمة الإدارية العليا، ما منح هذه الجولة أهمية أكبر لدى الناخبين والمتابعين.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الدائرتان انسحاب 10 مرشحين من سباق الانتخابات، ففي دائرة الخارجة وباريس انسحب مرشح واحد من أصل 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع استمرار ظهور أسمائهم على بطاقات الاقتراع وفق القواعد المنظمة.

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال الاستعدادات داخل 60 لجنة انتخابية موزعة على اللجنتين العامتين واللجان الفرعية، مشيرًا إلى توفير جميع التجهيزات اللوجستية، وإزالة أي عقبات قد تعيق انتظام التصويت.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

كما شملت استعدادات المحافظة للانتخابات تجهيز اللجان من الخارج، من خلال توفير مظلات لحماية الناخبين من العوامل الجوية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن تسهيل عملية التصويت لجميع الفئات دون أي عوائق تنظيمية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل لانطلاق العملية الانتخابية، بدءًا من تجهيز المقار الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة داخل اللجان وخارجها، وصولًا إلى تأمين محيطها لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة المشهد الانتخابي ستتم لحظة بلحظة عبر غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والطوارئ، مع الالتزام التام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الفنانة إيمان يوسف

إيمان يوسف تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في كله بيحب مودي

الفنانة نوليا مصطفى

نوليا مصطفى تكشف لـ"صدى البلد" أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل أولاد الراعي

عاصي الحلاني

عاصي الحلاني يطرح أغنية كوني القمر بطابع رومانسي

بالصور

مع برودة الشتاء .. طرق طبيعية فعالة لعلاج قشرة الشعر دون مواد كيميائية

طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء

برودة القدمين في الشتاء .. متى تكون علامة خطر؟

أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء
أسباب برودة القدمين في الشتاء

ليلة مليانة فرح.. عبدالفتاح الجريني وصنّاع روتانا يجتمعون في احتفال خاص بـ سعيد إمام|صور

عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام
عبد الفتاح الجريني والمنتج سعيد امام

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

فيديو

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد