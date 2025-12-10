أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يوجه بتحرير مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق لأحد المخابز ويتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

في جولةٍ مفاجئة

الزملوط يوجّه بتحرير مخالفة وتوقيع غرامة وإنذار بالغلق لأحد المخابز بالخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة مفاجئة لأحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات التموينية، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بتحرير مخالفة للمخبز لعدم وجود موازين وتوقيع غرامة مالية لمخالفة الوزن المقرر للرغيف، والتلاعب بحق المواطنين في الحصول على الدعم ورغيف مطابق للمواصفات، وتوجيه إنذار بالغلق مع وقف حصته من الدقيق حتى نهاية الإسبوع الحالي لحين سداد الغرامة، يتم بعدها إغلاق المخبز بشكل نهائي من منظومة الوزارة.

كما كلّف التموين بتكثيف المرور على المخابز للتأكد من التزامها بالأوزان وتطبيق مبادرة "حقك بالميزان" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتوقيع أقصى عقوبة قانونية.

محافظ الوادي الجديد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز الخارجة

في جولةٍ مفاجئة صباح اليوم، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز؛ وذلك لمتابعة سير منظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الجولة، تابع المحافظ أداء منظومة الشكاوى والشباك الواحد، وآليات التعامل مع المعاملات اليومية، مؤكدًا على الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء كافة المعاملات، بما يضمن تكامل الإجراءات بين مختلف جهات العمل والإدارات.

وحرص الزملوط على الاستماع لعدد من المواطنين داخل المركز للاطمئنان على انتظام سير العمل دون معوقات، موجّهًا بدراسة ربط منظومة العمل بين المركز والبنك الزراعي وصندوق استصلاح الأراضي؛ لحوكمة منظومة العمل المشترك، كما قرر صرف مكافأة تشجيعية للعاملين؛ تقديرًا لالتزامهم وجهودهم في إنجاز المهام وتحقيق مستوى متميز من الانضباط والخدمة.

علاج نحو 50 ألف نخلة ضد السوسة الحمراء بالوادي الجديد



أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن علاج 59437 نخلة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

انخفاض معدلات الإصابة بالنخيل

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن معدلات إصابة النخيل بالمحافظة انخفضت عن العام الماضي حيث بلغ عدد الإصابات العام الماضي 39618 نخلة في عام 2024 بينما وصل عدد النخيل المصاب عام 2025 إلى 21051 نخلة بسبب الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية في إطار مبادرة المكافحة التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد لمواجهة هذه الحشرة من خلال توفير لوجستي ومادي ودعم صندوق مكافحة آفات النخيل بالمحافظة.

وأضاف المرسي، أن المديرية توفر كافة مستلزمات المقاومة لهذه الحشرة خاصة المبيدات والكبريت الزراعي مع توفير ماكينات الرش وتدريب المزارعين على اكتشاف الإصابة في مراحلها المبكرة وطرق العلاج والمقاومة نظرا لما يمثله محصول البلح كمحصول استراتيجي لمزارع المحافظة.

انسحاب 10 مرشحين مع الساعات الأخيرة.. انطلاق انتخابات النواب 2025 بالوادي الجديد

تضم محافظة الوادي الجديد دائرتين انتخابيتين فقط، الأولى: الخارجة وباريس.

الثانية: الداخلة وبلاط والفرافرة.

ويُخصص لكل دائرة مقعد فردي واحد، ضمن الدوائر التي أُعيدت فيها الانتخابات بقرار المحكمة الإدارية العليا، ما منح هذه الجولة أهمية أكبر لدى الناخبين والمتابعين.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الدائرتان انسحاب 10 مرشحين من سباق الانتخابات، ففي دائرة الخارجة وباريس انسحب مرشح واحد من أصل 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع استمرار ظهور أسمائهم على بطاقات الاقتراع وفق القواعد المنظمة.

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، اكتمال الاستعدادات داخل 60 لجنة انتخابية موزعة على اللجنتين العامتين واللجان الفرعية، مشيرًا إلى توفير جميع التجهيزات اللوجستية، وإزالة أي عقبات قد تعيق انتظام التصويت.

وأوضح أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

كما شملت استعدادات المحافظة للانتخابات تجهيز اللجان من الخارج، من خلال توفير مظلات لحماية الناخبين من العوامل الجوية، إلى جانب توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن تسهيل عملية التصويت لجميع الفئات دون أي عوائق تنظيمية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل لانطلاق العملية الانتخابية، بدءًا من تجهيز المقار الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة داخل اللجان وخارجها، وصولًا إلى تأمين محيطها لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة وشفافة.

وأشار المحافظ إلى أن متابعة المشهد الانتخابي ستتم لحظة بلحظة عبر غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة والطوارئ، مع الالتزام التام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.