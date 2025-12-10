توتنهام يضرب «سلافيا براجا» بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق توتنهام الفوز على منافسه سلافيا براج بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجّل أهداف توتنهام كل من ديفيد زيما في الدقيقة 26 من عمر المباراة وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 50 وختمها تشافي سيمونز بهدف ثالث في الدقيقة 79 من عمر المباراة .

ويحتل فريق توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة بينما يتواجد فريق سلافيا براجا في المركز ال32 برصيد 3 نقاط فقط .

تشكيل فريق توتنهام

حراس المرمي: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - دجيد سبينس

الوسط: جواو بالينيا - أرتشي جراي - محمد قدوس - تشافي سيمونز - ويلسون أودوبيرت

الهجوم: ريتشارليسون