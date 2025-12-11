يعالج التهاب المفاصل والنقرس .. شاي الهندباء يمتلك فوائد خارقة | تفاصيل

يعد شاي الهندباء من المشروبات العشبية المهملة رغم فوائدها العديدة.



ووفقا لما جاء في موقعdraxe نكشف لكم أهم المعلومات عن شاي الهندباء.

فوائد شاي الهندباء



يحتل شاي الهندباء مكانة متقدمة في قائمة المشروبات الصحية بسبب مكانته بين أفضل مشروبات التخلص من السموم أيضًا.

تتواجد عشبة الهندباء معظم أيام السنة وتُستخدم أوراق الهندباء لعلاج التهاب المفاصل، والنقرس، والصداع، والوذمة، وأمراض الجلد.

كما أنها ممتازة لإزالة السموم بفضل تأثيرها على الكبد.

يُحمَّص النبات بأكمله، وخاصةً الجذور، ويُستخدم كبديل للقهوة.

إن محتوى شاي الهندباء العالي من الإينولين ، خاصةً في فصل الخريف، يجعل جذر الهندباء مصدرًا غذائيًا جيدًا لبكتيريا الأمعاء النافعة.