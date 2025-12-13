قررت جهات التحقيق، حبس عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الفيوم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – سبق الحكم عليه بالسجن فى جنايتى "مخدرات ، سلاح نارى" ) بنطاق محافظة "الفيوم" وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو" - 165 ألف قرص مخدر – 63 قطعة سلاح نارى " 40 بندقية آلية ، 6 بنادق خرطوش ، 12 فرد خرطوش ، 4 طبنجات ، رشاش" – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (99) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.